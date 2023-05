Bắt bị can chạy xe máy tốc độ cao gây tai nạn khiến 1 người tử vong

Ngày 9.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Cầu Ngang (Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tài (19 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài là người điều khiển xe máy tốc độ cao gây tai nạn khiến 1 người tử vong.

Bị can Nguyễn Hữu Tài tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 30.4, Tài điều khiển xe máy BS 59X1 - 675.67 chở N.V.P (19 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi từ tỉnh Vĩnh Long đến H.Cầu Ngang (Trà Vinh) để chuộc xe máy của P. cầm cố trước đó.

Đến khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, khi đi trên QL53 (đoạn thuộc ấp Chà Và, xã Vinh Kim, H.Cầu Ngang), Tài điều khiển xe với tốc độ cao do không tránh kịp đã va chạm với xe máy BS 84AA - 021.05 do anh K.O.T (28 tuổi, ngụ ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, H.Châu Thành, Trà Vinh) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh làm 2 xe và người điều khiển té ngã trượt dài trên mặt đường khoảng 35 m mới dừng lại. Hậu quả, anh T. tử vong trên đường đi cấp cứu, Tài và P. bị xây xát nhẹ. Sau khi gây tai nạn, Tài đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi vi phạm.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong ban đầu được xác định là Nguyễn Hữu Tài chạy xe tốc độ cao và không chú ý quan sát. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Cầu Mang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.