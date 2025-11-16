Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt bị can hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm ở An Giang

Trần Ngọc
Trần Ngọc
16/11/2025 10:12 GMT+7

Người đàn ông (41 tuổi, ở An Giang) dụ dỗ hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ngày 16.11 cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, ở ấp Vĩnh Tiến, xã Châu Phú, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm, bị cháu gái cùng nhà quay lại làm bằng chứng - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối với bị can Nguyễn Văn Phúc để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 4.11, sau khi nhậu về, Phúc thấy bé gái 11 tuổi (hàng xóm của Phúc) ngồi một mình trong nhà Phúc xem tivi. Lúc này, Phúc nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên đến gần, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ bé. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Phúc cho bé H. 200.000 đồng. 

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của Phúc đã bị cháu gái sống cùng nhà với Phúc dùng điện thoại quay lại, sau đó trình báo cơ quan công an. Qua điều tra bước đầu, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, Phúc còn khai nhận ngoài việc thực hiện hành vi đồi bại với bé gái nói trên, trước đó, Phúc còn thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái khác, 13 tuổi, cũng cùng xóm với Phúc.

Vụ hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Hiếp dâm bé gái 10 tuổi, bị phạt 14 năm tù

Hiếp dâm bé gái 10 tuổi, bị phạt 14 năm tù

Dụ dỗ hiếp dâm bé gái 10 tuổi có quan hệ họ hàng với mình, bị cáo bị tòa tuyên phạt 14 năm tù.

Khám phá thêm chủ đề

Hiếp dâm hiếp dâm trẻ em AN GIANG quan hệ tình dục hiếp dâm người dưới 16 tuổi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận