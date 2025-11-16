Bắt bị can hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm ở An Giang

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ngày 16.11 cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, ở ấp Vĩnh Tiến, xã Châu Phú, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an lấy lời khai đối với bị can Nguyễn Văn Phúc để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 4.11, sau khi nhậu về, Phúc thấy bé gái 11 tuổi (hàng xóm của Phúc) ngồi một mình trong nhà Phúc xem tivi. Lúc này, Phúc nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên đến gần, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ bé. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Phúc cho bé H. 200.000 đồng.

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của Phúc đã bị cháu gái sống cùng nhà với Phúc dùng điện thoại quay lại, sau đó trình báo cơ quan công an. Qua điều tra bước đầu, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, Phúc còn khai nhận ngoài việc thực hiện hành vi đồi bại với bé gái nói trên, trước đó, Phúc còn thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái khác, 13 tuổi, cũng cùng xóm với Phúc.

Vụ hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.