Bắt bị can lừa đảo trên 4 tỉ đồng để chơi tiền ảo trên sàn Forex FTX

Chiều ngày 29.2, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thành Luân (33 tuổi, ngụ P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Huỳnh Thành Luân tại cơ quan công an CACC

Theo điều tra, cuối năm 2021, Luân tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn Forex FTX. Để có tiền đầu tư, Luân liên hệ bạn bè đưa ra thông tin gian dối về các khoản vay đáo hạn ngân hàng nhằm huy động vốn đầu tư tiền ảo trên sàn Forex FTX. Từ tháng 3 - 8.2022, bằng thủ đoạn trên, Luân đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền trên 4 tỉ đồng. Do đầu tư thất bại, mất sạch tiền, Luân bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ xác định Luân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động tiền để đáo hạn ngân hàng, nên thi hành lệnh bắt bị can để điều tra làm rõ. Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ cũng thông báo, ai là nạn nhân của Luân đề nghị đến cơ quan công an trình báo, hoặc cung cấp thông tin về Phòng CSHS, số 9A Trần Phú, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.