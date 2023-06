Bắt bị can trộm vàng trị giá gần 1 tỉ đồng, trốn lệnh truy nã

Ngày 3.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Văn Phương (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Phương là nghi phạm trộm vàng và bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã.



Công an đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Văn Phương vì trộm vàng trị giá gần 1 tỉ đồng TRẦN NGỌC

Theo điều tra của Công an tỉnh Đồng Tháp, tháng 6.2022, trên địa bàn TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp xảy ra vụ mất trộm vàng với giá trị tài sản khoảng 950 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Hồng Ngự tiến hành điều tra và xác định Trịnh Văn Phương là người được bị hại thuê để quản lý nhà trọ, gây ra vụ trộm vàng nêu trên nhưng Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồng Ngự chuyển vụ việc cho Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Do Phương bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã đối với Phương.

Đến ngày 31.5, Phương bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ tại xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM và di lý về Đồng Tháp để phục vụ điều tra.

Hiện, vụ trộm vàng nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.