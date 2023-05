Bắt bị can trốn truy nã, sống 'ẩn dật' 10 năm trên các tàu cá

Ngày 8.5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 6.5 vừa qua, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) đã bắt giữ bị can trốn truy nã tại khu vực thôn Hưng Phú, xã Hưng Lộc, H.Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa).



Đỗ Văn Minh tại thời điểm bị công an bắt giữ CACC

Bị can trốn truy nã là Đỗ Văn Minh (53 tuổi, trú tại khu dân cư Tử Lạc 2, P.Minh Tân, TX. Kinh Môn (Hải Dương).

Minh bị truy nã theo quyết định ngày 22.1.2013 của Cơ quan CSĐT Công an H.Kinh Môn (nay là TX. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội "trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2012, Minh cùng đồng bọn đã có hành vi trộm cắp tài sản tại P.Minh Tân, H.Kinh Môn Hải Dương. Cơ quan CSĐT Công an H.Kinh Môn sau đó đã khởi tố bị can đối với Minh và đồng phạm về tội "trộm cắp tài sản", đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với những bị can này.

Sau đó, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, suốt 10 năm qua, Minh lẩn trốn ở nhiều nơi, làm thuê trên các tàu cá tại Quảng Ninh, Thanh Hóa...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6.5 cơ quan công an đã bắt giữ được Đỗ Văn Minh khi bị can mới trở về từ tàu đánh cá và đang lẩn trốn tại xã Hưng Lộc, H.Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa).

Vụ việc được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.