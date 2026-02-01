Bất bình tình trạng 'ép' đóng tiền rác tháng 13 tại TP.HCM

Tình trạng đòi đóng tiền rác tháng 13 đang trở thành vấn đề gây tranh cãi gay gắt tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP.HCM khi Tết Nguyên đán 2026 cận kề. Phản ánh đến Báo Thanh Niên, nhiều hộ dân và doanh nghiệp cho biết họ đang bị các đơn vị thu gom rác "ép" đóng thêm một tháng phí dịch vụ dưới danh nghĩa hỗ trợ anh em công nhân, dù không có văn bản quy định nào từ cơ quan chức năng.

Không đóng đủ tiền rác tháng 13 là bị... bỏ rác

Phản ánh về thực trạng này, một người dân tại TP.HCM bức xúc: "Mỗi tháng doanh nghiệp tôi đóng 500.000 đồng tiền rác. Dịp tết, tôi có ý định hỗ trợ thêm 200.000 đồng gọi là tiền bồi dưỡng, nhưng nhân viên thu gom nhất quyết không đồng ý, đòi phải đúng bằng tiền rác tháng 13 (tức 500.000 đồng). Khi tôi không đồng ý, ngày hôm sau họ bỏ mặc rác tại địa điểm của tôi, không thu gom nữa".

Camera nhà dân ghi lại cảnh các công nhân đến hẻm trong khu dân cư thu gom rác ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đáng nói, khi liên hệ với lãnh đạo đơn vị thu gom, người dân nhận được câu trả lời rằng đây là khoản "xin" để thưởng tết cho nhân viên.

"Nếu là xin thì cho bao nhiêu là quyền của người dân, tại sao lại bắt buộc phải đủ một tháng? Việc thưởng tết cho nhân viên là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, không thể đẩy gánh nặng này sang vai người dân", vị khách hàng này nhấn mạnh.

Tương tự, chị H. chia sẻ tình cảnh trớ trêu: "Tiền rác mỗi tháng đã hơn 500.000 đồng nhưng vẫn bị đòi thêm tháng 13. Tôi phản ánh lên tổng đài 1022 vẫn chưa được giải quyết, mà hễ cứ phản ánh là y như rằng rác bị để lại, không ai thu".

Chính quyền khẳng định: Không có quy định thu tiền rác tháng 13

Trao đổi với Báo Thanh Niên, một cán bộ phụ trách tại UBND phường Bình Tân, TP.HCM khẳng định: "Về quy định mà phường phổ biến là hoàn toàn không có việc thu tiền rác tháng 13. Đây chủ yếu là các đơn vị rác dân lập tự thỏa thuận với người dân".

Theo vị này, trên địa bàn phường hiện có 26 đơn vị thu gom rác (bao gồm 24 đơn vị tư nhân và 2 hợp tác xã). Phía phường nắm được thông tin các đơn vị có vận động người dân hỗ trợ thêm vì ngày tết lượng rác phát sinh nhiều, công nhân phải tăng ca, tăng chuyến.

"Đây là sự tự nguyện, ủng hộ giữa người dân và đơn vị thu gom chứ phường không bắt buộc và cũng không có chủ trương tuyên truyền việc thu thêm này", vị cán bộ này cho biết thêm.

Trong khi đó, đại diện một đơn vị thu gom rác tại phường Bình Tân lý giải rằng đây không phải là "tháng 13" mà là chi phí phát sinh do lượng rác thải ngày tết tăng đột biến so với ngày thường.

Một số đơn vị thu gom rác khác tại địa TP.HCM cho biết tiền rác tháng 13 là không bắt buộc.

Người dân lì xì động viên, không chấp nhận bị ép buộc

Trên các diễn đàn mạng xã hội, vấn đề này đang chia làm 2 luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng nghề thu gom rác vốn cực nhọc, hôi thối, việc lì xì thêm vài chục đến một trăm nghìn đồng để động viên anh em ăn tết là chuyện nên làm.

Rác đầy tràn các thùng rác nhà dân ở phường Bình Trị Đông vẫn chưa được thu gom ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, số đông lại phản đối gay gắt cách hành xử mang tính "cưỡng ép".

Tài khoản Bối Bối nêu quan điểm: "Chúng tôi sẵn lòng lì xì người trực tiếp đi đổ rác vì họ vất vả, nhưng không chấp nhận việc chủ đường rác bắt đóng thêm một tháng tiền phí để họ bớt chi phí trả lương thưởng cho nhân viên. Một phường hàng nghìn hộ dân, số tiền này là không hề nhỏ".

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra sự khác biệt giữa các đơn vị: Trong khi các công ty dịch vụ công ích thuộc nhà nước tuyệt đối không có tình trạng đòi thêm tiền, thì tình trạng "làm khó" người dân chủ yếu đến từ các tổ rác dân lập, hợp tác xã tư nhân.

Người dân mong muốn các cơ quan quản lý đô thị và UBND các cấp cần có biện pháp chấn chỉnh, công khai minh bạch các loại phí để tránh tình trạng "luật hoa hòe" mỗi dịp tết đến, xuân về.