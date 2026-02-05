Bất bình với việc bị 'ép' đóng tiền rác tháng 13

Cứ mỗi dịp tết cận kề, nhiều người dân tại TP.HCM bức xúc vì bị các đơn vị thu gom rác yêu cầu đóng tiền rác tháng 13. Có thể coi đó là một chi phí "thưởng" sau một năm làm việc thu gom rác; nhưng đôi khi cũng bị lạm dụng khi nhiều hộ dân và doanh nghiệp phản ánh với Thanh Niên rằng họ bị các đơn vị thu gom rác "ép" đóng thêm một tháng phí dịch vụ dưới danh nghĩa hỗ trợ công nhân, dù không có văn bản quy định nào từ cơ quan chức năng.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, một cán bộ phụ trách tại UBND P.Bình Tân, TP.HCM, khẳng định: "Về quy định mà phường phổ biến là hoàn toàn không có việc thu tiền rác tháng 13. Đây chủ yếu là các đơn vị thu gom rác dân lập tự thỏa thuận với người dân". Trong khi đó, đại diện một đơn vị thu gom rác tại P.Bình Tân lý giải rằng đây không phải là "tháng 13" mà là chi phí phát sinh do lượng rác ngày tết tăng đột biến so với ngày thường. Một số đơn vị thu gom rác khác tại TP.HCM cho biết tiền rác tháng 13 là không bắt buộc.

Các thùng rác nhà dân ở P.Bình Trị Đông (TP.HCM) vẫn chưa được thu gom Ảnh: Trần Kha

Thưởng cho người thu gom rác

Nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng việc thưởng cho nhân viên thu gom rác là điều hết sức bình thường và nên làm. Việc này như một cách "lì xì" cuối năm, để chia sẻ sự vất vả đối với những người thu gom rác trong suốt một năm qua.

BĐ Mẫn Nguyễn viết: "Mình thấy tặng họ tháng 13 không sao, nhưng vấn đề là người trực tiếp thu gom rác phải được hưởng". BĐ Hoàng Đình Hiền đồng tình: "Từ trước tới giờ tôi vẫn vui vẻ lì xì tháng 13 cho người dọn rác khu phố, có đáng là bao, công việc của họ cũng cực nhọc mà".

BĐ Namlevu viết: "Với các doanh nghiệp thu gom rác sinh hoạt hằng tháng, các nhân sự gom rác trong đêm, khi trời mưa lạnh... có thu thêm 1 tháng (tháng 13) thì với những cống hiến làm sạch phố phường, môi trường là cái giá chấp nhận được. Tôi hiểu và bà con chắc cũng hiểu".

Sự chia sẻ trên như một nguồn động viên tinh thần đối với những người làm đẹp phố phường khi tết đến xuân về và khoảng 1/3 luồng bình luận đồng ý với việc này.

Tiền rác tháng 13 đi đâu, ai quản lý?

Số tiền rác thu thêm tháng 13 có thể là không quá nhiều so với mức chi tiêu chung, nhưng lại gây khá nhiều bức xúc cho nhiều BĐ khác.

Độc giả Bui Thanh Ky mạnh dạn nêu: "Đề nghị Báo Thanh Niên làm điều tra xem tổng số tiền mà các đơn vị thu gom rác đã thu tháng 13 trong toàn TP.HCM là bao nhiêu, tỷ lệ tiền lương tháng 13 mà công nhân gom rác nhận được là bao nhiêu phần trăm, số tiền còn lại đi về đâu?".

Đặt ngược vấn đề, BĐ Ken Dong nêu ý kiến: "Đây không phải là "tháng 13" mà là chi phí phát sinh do lượng rác thải ngày tết tăng đột biến so với ngày thường. Thế tháng tết, người dân về quê, vắng hơn thì có giảm tiền rác không?".

BĐ Vu Nguyen đồng tình khi nhận định rằng: "Tình trạng này không phải là mới, đã tồn tại suốt gần chục năm qua. Mong cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra cả đơn vị thu gom rác dân lập và công lập". BĐ Phúc Nguyễn cho hay cũng mới "được thu tiền rác tháng 13" vào sáng 4.2 và băn khoăn: "Quan trọng là số tiền ấy đi đâu, thu chi thế nào?".

Nhiều BĐ cho rằng đây là một hình thức lạm thu, khi người dân không tự nguyện ủng hộ thì dễ gặp tình trạng bị bỏ lại rác, chính điều đó tạo nên nguồn cơn bức xúc như trường hợp BĐ Văn Thuận Huỳnh nêu: "Chỗ tôi thu tiền rác tháng 13, người dân có bực cũng phải đóng, nếu không đóng thì bị "quên" gom rác liền".

BĐ Chương Lê đề nghị: "Việc này phải để cho cơ quan quản lý trực tiếp vào cuộc thì mới giải quyết được".