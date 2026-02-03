Những ngày cận tết, bên cạnh nỗi lo chi tiêu, nhiều người dân tại TP.HCM phản ánh tình trạng một số người thu gom rác sinh hoạt yêu cầu đóng thêm tiền rác tháng 13, hoặc trực tiếp yêu cầu tiền tết. Việc thu tiền ngoài quy định khiến không ít hộ dân rơi vào thế khó xử.

Thu tiền rác tháng 13: Miễn cưỡng đóng hoặc 'ăn tết' cùng rác

Chiều 2.2, phóng viên Báo Thanh Niên đã đi đến một địa điểm đông dân cư ở TP.HCM. Qua ghi nhận phản ánh của người dân, việc thu thêm tiền không có thông báo chính thức, không hóa đơn, cũng không căn cứ rõ ràng. Nhiều người cho biết họ lúng túng khi phải lựa chọn giữa việc đóng thêm hay lo ngại sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng.

Rác ở nhiều nơi vẫn chất đống đến nửa đêm (1 giờ sáng) ẢNH: VÕ HIẾU

Thực trạng yêu cầu tiền tết hay tiền rác tháng 13 không phải đâu cũng có, nhưng khi hỏi thì có cũng khá nhiều nơi. Nhiều người nói đã từng gặp hoặc từng nghe phản ánh về việc này vào những dịp cận tết.

Và không ít trường hợp dù không đồng tình, nhưng vẫn buộc phải chấp nhận vì sợ bị gây khó dễ trong việc thu gom rác. Sự im lặng, cam chịu đang trở thành lựa chọn của nhiều người dân, nhất là ở những khu dân cư đông đúc.

Nhiều thùng rác dân cư chứa rác đã tràn miệng ẢNH: VÕ HIẾU

Bên cạnh những ý kiến không đồng tình, ghi nhận thực tế cũng cho thấy một số người dân xem khoản tiền đóng thêm dịp cuối năm là điều có thể chia sẻ với người thu gom rác bởi ai cũng mong "có tháng lương 13".

Câu chuyện "thu tiền rác tháng 13" không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn phản ánh những lấn cấn kéo dài trong cách thu chi dịch vụ vệ sinh tại đô thị. Thực tế cho thấy, tình trạng này gần như năm nào cũng xuất hiện, đặc biệt vào mỗi dịp cận tết, khi nhu cầu chi tiêu tăng cao và ranh giới giữa "chia sẻ tự nguyện" với "thu ngoài quy định" trở nên khó phân biệt.

Theo các quy định hiện hành, pháp luật Việt Nam không ghi nhận khái niệm "tiền rác tháng 13", cũng không có quy định cho phép người thu gom rác trực tiếp thu thêm khoản tiền này từ người dân. Việc thu phí vệ sinh phải căn cứ vào mức giá do UBND cấp có thẩm quyền ban hành hoặc theo hợp đồng dịch vụ đã được thống nhất.

Với người dân, nếu muốn chia sẻ thêm dịp tết, đó có thể là sự tự nguyện. Nhưng để tránh hiểu lầm và phát sinh bức xúc, nên thống nhất rõ ràng trong khu dân cư về mức thu, cách thu và người thu.