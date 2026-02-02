Mua sắm online quá tiện lợi, người Việt chi gần 430.000 tỉ đồng năm 2025

Từ thiết bị công nghệ đến quần áo, mỹ phẩm… tất cả đều có thể mua trên các sàn thương mại điện tử. Nếu không là Shopee thì có thể là Lazada hoặc TikTok Shop..., mua sắm online dần dà trở thành thói quen tiêu dùng của nhiều người Việt Nam.

Theo báo cáo thị trường bán lẻ trực tuyến năm 2025 của Metric, tổng doanh số (GMV) trên 4 sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki) ước đạt gần 429.660 tỉ đồng. Riêng quý IV/2025 mang về hơn 123.700 tỉ đồng, tăng gần 20% so với quý trước, với ba tháng cuối năm liên tiếp lập kỷ lục doanh thu nhờ các đợt khuyến mãi lớn.

Mua sắm online quá tiện lợi, người Việt chi 430.000 tỉ đồng năm 2025

Không chỉ mua nhiều hơn, người Việt còn mạnh tay chi tiền cho các sản phẩm giá trị cao, đặc biệt là hàng công nghệ chính hãng. Apple dẫn đầu doanh số với hơn 9.100 tỉ đồng, theo sau là Samsung và Xiaomi.

Cùng với đó, xu hướng mua sắm tại gian hàng chính hãng (Shop Mall) ngày càng rõ nét. Dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ về số lượng gian hàng, nhóm này lại đóng góp hơn 32% tổng doanh thu, phản ánh sự ưu tiên của người tiêu dùng đối với nguồn gốc rõ ràng và chất lượng sản phẩm.

Nhiều lựa chọn, nhiều ưu đãi, mua sắm online dần dà trở thành thói quen thường ngày của nhiều người ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh công nghệ, các ngành hàng thiết yếu và làm đẹp cũng chứng kiến sức mua "khủng". Ngành Làm đẹp dẫn đầu toàn thị trường với doanh số hơn 74.400 tỉ đồng, theo sau là Nhà cửa - Đời sống và Thời trang nữ. Đáng chú ý, các thương hiệu nội địa và quốc tế như L'Oreal Paris, Cocoon hay Top Gia đều ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số, phản ánh xu hướng ưu tiên chi tiêu cho chăm sóc cá nhân và không gian sống.

Ở góc độ thị trường, cục diện các sàn TMĐT tiếp tục phân hóa. Shopee duy trì vị thế dẫn đầu về thị phần doanh số, TikTok Shop bứt tốc nhờ mô hình mua sắm kết hợp giải trí, trong khi Lazada giữ vững nhóm khách hàng chi tiêu cao với tỷ lệ doanh thu từ gian hàng chính hãng ở mức cao nhất thị trường.

Bức tranh thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 cho thấy thị trường đang dần hướng đến tăng trưởng bền vững, nơi người mua ưu tiên chất lượng, còn các sàn tập trung nâng cao trải nghiệm và giá trị dài hạn.