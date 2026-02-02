Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mua sắm online quá tiện lợi, người Việt chi gần 430.000 tỉ đồng năm 2025
Video Đời sống

Mua sắm online quá tiện lợi, người Việt chi gần 430.000 tỉ đồng năm 2025

Hồ Hiền - Anh Quân - Thanh Hải
02/02/2026 20:03 GMT+7

Chỉ vài thao tác chạm, hàng hóa từ thiết bị công nghệ, quần áo đến mỹ phẩm đã có thể về tay sau vài ngày. Sự tiện lợi cùng các chương trình khuyến mãi liên tục đang khiến mua sắm trực tuyến trở thành lựa chọn quen thuộc của người Việt.

Từ thiết bị công nghệ đến quần áo, mỹ phẩm… tất cả đều có thể mua trên các sàn thương mại điện tử. Nếu không là Shopee thì có thể là Lazada hoặc TikTok Shop..., mua sắm online dần dà trở thành thói quen tiêu dùng của nhiều người Việt Nam. 

Theo báo cáo thị trường bán lẻ trực tuyến năm 2025 của Metric, tổng doanh số (GMV) trên 4 sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki) ước đạt gần 429.660 tỉ đồng. Riêng quý IV/2025 mang về hơn 123.700 tỉ đồng, tăng gần 20% so với quý trước, với ba tháng cuối năm liên tiếp lập kỷ lục doanh thu nhờ các đợt khuyến mãi lớn.

Mua sắm online quá tiện lợi, người Việt chi 430.000 tỉ đồng năm 2025

Không chỉ mua nhiều hơn, người Việt còn mạnh tay chi tiền cho các sản phẩm giá trị cao, đặc biệt là hàng công nghệ chính hãng. Apple dẫn đầu doanh số với hơn 9.100 tỉ đồng, theo sau là Samsung và Xiaomi.

Cùng với đó, xu hướng mua sắm tại gian hàng chính hãng (Shop Mall) ngày càng rõ nét. Dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ về số lượng gian hàng, nhóm này lại đóng góp hơn 32% tổng doanh thu, phản ánh sự ưu tiên của người tiêu dùng đối với nguồn gốc rõ ràng và chất lượng sản phẩm.

Mua sắm online quá tiện lợi, người Việt chi gần 430.000 tỉ đồng năm 2025 - Ảnh 1.

Nhiều lựa chọn, nhiều ưu đãi, mua sắm online dần dà trở thành thói quen thường ngày của nhiều người

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh công nghệ, các ngành hàng thiết yếu và làm đẹp cũng chứng kiến sức mua "khủng". Ngành Làm đẹp dẫn đầu toàn thị trường với doanh số hơn 74.400 tỉ đồng, theo sau là Nhà cửa - Đời sống và Thời trang nữ. Đáng chú ý, các thương hiệu nội địa và quốc tế như L'Oreal Paris, Cocoon hay Top Gia đều ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số, phản ánh xu hướng ưu tiên chi tiêu cho chăm sóc cá nhân và không gian sống.

Ở góc độ thị trường, cục diện các sàn TMĐT tiếp tục phân hóa. Shopee duy trì vị thế dẫn đầu về thị phần doanh số, TikTok Shop bứt tốc nhờ mô hình mua sắm kết hợp giải trí, trong khi Lazada giữ vững nhóm khách hàng chi tiêu cao với tỷ lệ doanh thu từ gian hàng chính hãng ở mức cao nhất thị trường.

Bức tranh thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 cho thấy thị trường đang dần hướng đến tăng trưởng bền vững, nơi người mua ưu tiên chất lượng, còn các sàn tập trung nâng cao trải nghiệm và giá trị dài hạn.

Tin liên quan

Giá vàng giảm sâu, người mua xếp hàng dài trước cửa hàng vàng

Giá vàng giảm sâu, người mua xếp hàng dài trước cửa hàng vàng

Sau cú tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, giá vàng và bạc trong nước bất ngờ quay đầu giảm sâu theo đà rơi 'lịch sử' của thị trường thế giới. Chỉ trong hai ngày, giá vàng miếng SJC đã mất gần 20 triệu đồng mỗi lượng, khiến nhiều người mua trước đó chịu lỗ nặng.

Làm nhang tết ở TP.HCM: Người già mong người trung niên giữ nghề

Khám phá thêm chủ đề

mua sắm online Thương mại điện tử Shopee Lazada tiktok shop TIKI thói quen tiêu dùng mua sắm trực tuyến săn sale cuối năm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận