Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giá vàng giảm sâu, người mua xếp hàng dài trước cửa hàng vàng
Video Đời sống

Giá vàng giảm sâu, người mua xếp hàng dài trước cửa hàng vàng

Hồ Hiền
Hồ Hiền
31/01/2026 18:55 GMT+7

Sau cú tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, giá vàng và bạc trong nước bất ngờ quay đầu giảm sâu theo đà rơi 'lịch sử' của thị trường thế giới. Chỉ trong hai ngày, giá vàng miếng SJC đã mất gần 20 triệu đồng mỗi lượng, khiến nhiều người mua trước đó chịu lỗ nặng.

Trên đường Trần Nhân Tông (TP. Hà Nội), sáng 31.1, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài chờ vào mua khi giá vàng, bạc giảm sâu. Dù thời tiết bắt đầu xuất hiện mưa, lượng khách vẫn không ngớt. Phần lớn người đến xếp hàng là để mua vàng, bạc; trong khi đó, khu vực dành cho khách bán lại khá thưa thớt, trái ngược với sự đông đúc tại lối vào mua.

Giá vàng giảm sâu, người mua xếp hàng dài trước cửa hàng vàng

Còn tại tiệm vàng Mi Hồng tại TP.HCM, do giá vàng đảo chiều, rất đông khách tìm đến mua, bất kể là vàng miếng, vàng nhẫn trơn hay vàng trang sức. Tuy nhiên, do lượng vàng nhẫn có hạn, nhiều người đành chấp nhận ngồi bên ngoài chờ số, chờ vàng.

Giá vàng giảm sâu, người mua xếp hàng dài trước cửa hàng vàng - Ảnh 1.

Khách chen chúc mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng sáng 30.1

Nhu cầu mua vàng tăng lên, trong khi các công ty không có vàng đáp ứng. Dẫn đến giá vàng trong nước vẫn duy trì mức đắt đỏ. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 16,3 triệu đồng, còn vàng nhẫn 4 số 9 cao hơn từ 15,5 - 16,3 triệu đồng.

Kim loại quý thế giới ghi nhận mức giảm kỷ lục từ trước đến nay, mất đến 500 USD/ounce chỉ trong một ngày, tương đương hơn 9%. Giá vàng thế giới xuống còn 4.882 USD/ounce.

Tin liên quan

Tiểu thương ‘thủ phủ’ đồ trang trí: ‘Khách tới xem nhiều, nhưng mua thì cân nhắc lắm’

Tiểu thương ‘thủ phủ’ đồ trang trí: ‘Khách tới xem nhiều, nhưng mua thì cân nhắc lắm’

Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TP.HCM) tiếp tục khoác lên mình sắc xuân rực rỡ. Tuy nhiên sức mua tại 'thủ phủ' đồ trang trí tết này vẫn trầm lắng, khi người dân có xu hướng chi tiêu dè dặt hơn.

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng sjc giá bạc Thị trường vàng vàng lao dốc vàng thế giới chênh lệch giá vàng Mua bán vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận