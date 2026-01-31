Trên đường Trần Nhân Tông (TP. Hà Nội), sáng 31.1, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài chờ vào mua khi giá vàng, bạc giảm sâu. Dù thời tiết bắt đầu xuất hiện mưa, lượng khách vẫn không ngớt. Phần lớn người đến xếp hàng là để mua vàng, bạc; trong khi đó, khu vực dành cho khách bán lại khá thưa thớt, trái ngược với sự đông đúc tại lối vào mua.

Giá vàng giảm sâu, người mua xếp hàng dài trước cửa hàng vàng

Còn tại tiệm vàng Mi Hồng tại TP.HCM, do giá vàng đảo chiều, rất đông khách tìm đến mua, bất kể là vàng miếng, vàng nhẫn trơn hay vàng trang sức. Tuy nhiên, do lượng vàng nhẫn có hạn, nhiều người đành chấp nhận ngồi bên ngoài chờ số, chờ vàng.

Khách chen chúc mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng sáng 30.1

Nhu cầu mua vàng tăng lên, trong khi các công ty không có vàng đáp ứng. Dẫn đến giá vàng trong nước vẫn duy trì mức đắt đỏ. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 16,3 triệu đồng, còn vàng nhẫn 4 số 9 cao hơn từ 15,5 - 16,3 triệu đồng.

Kim loại quý thế giới ghi nhận mức giảm kỷ lục từ trước đến nay, mất đến 500 USD/ounce chỉ trong một ngày, tương đương hơn 9%. Giá vàng thế giới xuống còn 4.882 USD/ounce.