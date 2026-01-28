Bất chấp vàng, bạc tăng sốc, người dân ùn ùn đổ đi mua

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 2 triệu đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng, nâng tổng mức tăng trong ngày thêm 5,3 triệu đồng/lượng. Giá mua vào vàng miếng lên 180,1 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng tổng cộng 5,6 triệu đồng/lượng, mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng. ACB mua vào tăng lên 180,6 triệu đồng, bán 182,6 triệu đồng…

Khách xếp hàng chờ vào Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch sáng 28.1 ẢNH: NGỌC THẮNG

Bất chấp giá tăng sốc, bất chấp các khuyến cáo rủi ro vẫn không ngăn cản dòng người xếp hàng chờ mua vàng, bạc tại Công ty Bảo Tín Minh Châu

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm 2,7 triệu đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng giá lên 6,1 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vào 179,7 triệu đồng, bán ra 182,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng thêm 2,3 triệu đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 5,8 triệu đồng, mua vào 179,3 triệu đồng, bán ra 182,3 triệu đồng…

Vàng trong nước tăng khi giá thế giới tăng sốc 100 USD/ounce, lên 5.282 USD/ounce, nâng tổng mức tăng trong vòng 30 ngày qua lên 21%, tương đương 920 USD/ounce. So với cùng kỳ năm trước, giá vàng đã tăng 92%, tương đương 2.500 USD/ounce. Đây là tháng có mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay của vàng.

Trước cửa tiệm chật cứng xe cộ, người đến giao dịch

Không chỉ vàng, giá bạc trong nước cũng tăng mạnh, thêm 1,7 triệu đồng mỗi ký, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 3,7 triệu đồng. Công ty Sacombank-SBJ mua vào lên 117,2 triệu đồng, bán ra 120,24 triệu đồng mỗi ký. Còn loại bạc 1 lượng tăng thêm 40.000 đồng, mua vào lên 4,398 triệu đồng, bán ra 4,509 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá bạc loại 1 lượng lên 4,323 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 4,457 triệu đồng; còn đối với loại 1 ký, giá mua vào lên 115,279 triệu đồng, bán ra 118,853 triệu đồng… Chỉ qua 1 ngày, giá bạc đã tăng 3,4%, nâng tổng mức tăng trong tháng qua lên 20,5% và ghi nhận mức tăng giá hơn 52,6% trong vòng 1 tháng qua. Giá bạc trong nước tăng theo thế giới. Bạc thế giới đã tăng thêm 1,7%, lên 114 USD/ounce.

Mua vàng, mua bạc đều đông đúc tại Công ty Phú Quý sáng 28.1

Bảng hết hàng cứ treo thường ngày trước cửa không ngăn cản được dòng người tới giao dịch

Trước đà tăng giá của vàng, bạc những ngày qua, nhiều người dân đã đổ xô đi mua 2 kim loại quý này. Các cửa hàng vàng bạc đá quý của Công ty Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… sáng ngày 28.1 chứng kiến cảnh khách hàng ùn ùn kéo nhau đến mua vàng, bạc. Lượng khách hàng trước cửa hàng Công ty Bảo Tín Minh Châu (đường Trần Nhân Tông, Hà Nội) xếp hàng chờ lấy số. Theo hướng dẫn của bảo vệ, mỗi người chỉ được mua 3 chỉ vàng nhẫn và đến 10 giờ phía công ty ngưng phát số vì lượng khách đến đông.