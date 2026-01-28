Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Bạc tăng thêm 2 triệu đồng, người mua người bán đều chóng mặt

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/01/2026 09:26 GMT+7

Ngày 28.1, các công ty tăng giá bạc thêm 2 triệu đồng mỗi ký, nâng mức tăng giá trong 2 ngày qua lên 6 triệu đồng. Giá bạc lập mức cao kỷ lục và tiến sát mức 119 triệu đồng/kg.

Công ty Sacombank - SBJ tăng giá mỗi ký bạc thêm 2 triệu đồng, mua vào lên 116 triệu đồng, bán ra 118,8 triệu đồng. Còn loại bạc 1 lượng tăng 63.000 đồng/lượng, mua vào lên 4,35 triệu đồng, bán ra 4,458 triệu đồng. Giá bạc tại Công ty Phú Quý cũng tăng thêm 2,4%, mỗi lượng mua vào lên 4,285 triệu đồng, bán ra 4,418 triệu đồng. Đối với bạc 1 kg, giá mua vào lên 114,266 triệu đồng, bán ra 117,813 triệu đồng. Chỉ trong 7 ngày qua, giá bạc đã tăng 19,4% và tăng vượt 51% trong vòng 1 tháng.

Giá bạc tăng chóng mặt - Ảnh 1.

Giá bạc tIến sát 119 triệu đồng/kg

ẢNH: THANH XUÂN

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng thêm 1,5 USD/ounce, lên 113,58 USD/ounce. Mức cao nhất mà bạc xác lập lên đến 114,459 USD/ounce. Bạc đã có đợt giảm giá khi nhà đầu tư chốt lời.

Thị trường đang chờ kết quả cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) kết thúc vào đầu giờ chiều thứ tư với tuyên bố của Chủ tịch Fed Jerome Powell. FOMC dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ của Mỹ. Tuy nhiên, như thường lệ, tuyên bố của FOMC và những phát biểu của ông Powell tại cuộc họp báo sẽ được thị trường phân tích rất kỹ lưỡng để tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về hướng đi của chính sách tiền tệ trong những tháng tới, bao gồm cả quan điểm của các quan chức Fed về lạm phát. Ngoài ra, thị trường chờ đợi thông tin về việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang hiện hữu.

Trong khi đó, HSBC đưa ra những cảnh báo khi giá bạc đã tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Khó có khả năng bạc đã trở thành một tài sản trú ẩn an toàn mới. Điều có vẻ hợp lý hơn là, khi giá bạc bắt đầu bắt kịp vàng, đà tăng trưởng đã thúc đẩy các nhà đầu tư cá nhân tham gia, đúng lúc nhu cầu công nghiệp tăng lên.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28.1.2026: Vàng SJC tăng hơn 3 triệu đồng, vượt 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 28.1.2026: Vàng SJC tăng hơn 3 triệu đồng, vượt 180 triệu đồng/lượng

Chỉ qua một đêm, vàng miếng SJC đã tăng hơn 3 triệu đồng mỗi lượng, vượt hơn 180 triệu đồng/lượng - mức giá cao nhất từ trước đến nay. Kim loại quý trên thị trường thế giới lập đỉnh mới khi vượt 5.200 USD/ounce.

Giá bạc tăng cao kỷ lục, tiến sát 112 triệu đồng/kg

Khám phá thêm chủ đề

giá bạc Sacombank Sacombank-SBJ Phú Quý Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận