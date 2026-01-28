Bạc tăng thêm 2 triệu đồng, người mua người bán đều chóng mặt

Công ty Sacombank - SBJ tăng giá mỗi ký bạc thêm 2 triệu đồng, mua vào lên 116 triệu đồng, bán ra 118,8 triệu đồng. Còn loại bạc 1 lượng tăng 63.000 đồng/lượng, mua vào lên 4,35 triệu đồng, bán ra 4,458 triệu đồng. Giá bạc tại Công ty Phú Quý cũng tăng thêm 2,4%, mỗi lượng mua vào lên 4,285 triệu đồng, bán ra 4,418 triệu đồng. Đối với bạc 1 kg, giá mua vào lên 114,266 triệu đồng, bán ra 117,813 triệu đồng. Chỉ trong 7 ngày qua, giá bạc đã tăng 19,4% và tăng vượt 51% trong vòng 1 tháng.

Giá bạc tIến sát 119 triệu đồng/kg ẢNH: THANH XUÂN

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng thêm 1,5 USD/ounce, lên 113,58 USD/ounce. Mức cao nhất mà bạc xác lập lên đến 114,459 USD/ounce. Bạc đã có đợt giảm giá khi nhà đầu tư chốt lời.

Thị trường đang chờ kết quả cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) kết thúc vào đầu giờ chiều thứ tư với tuyên bố của Chủ tịch Fed Jerome Powell. FOMC dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ của Mỹ. Tuy nhiên, như thường lệ, tuyên bố của FOMC và những phát biểu của ông Powell tại cuộc họp báo sẽ được thị trường phân tích rất kỹ lưỡng để tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về hướng đi của chính sách tiền tệ trong những tháng tới, bao gồm cả quan điểm của các quan chức Fed về lạm phát. Ngoài ra, thị trường chờ đợi thông tin về việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang hiện hữu.

Trong khi đó, HSBC đưa ra những cảnh báo khi giá bạc đã tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Khó có khả năng bạc đã trở thành một tài sản trú ẩn an toàn mới. Điều có vẻ hợp lý hơn là, khi giá bạc bắt đầu bắt kịp vàng, đà tăng trưởng đã thúc đẩy các nhà đầu tư cá nhân tham gia, đúng lúc nhu cầu công nghiệp tăng lên.