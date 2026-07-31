Bật chế độ máy bay hay tắt dữ liệu di động giúp tiết kiệm pin hơn?

Người dùng smartphone luôn tìm kiếm những tính năng giúp tối ưu hóa thời lượng pin để sử dụng được lâu hơn. Cả chế độ máy bay (Airplane Mode) lẫn việc tắt Dữ liệu di động (Cellular Data - 4G/5G) đều là những giải pháp đa dụng được áp dụng phổ biến. Khi tắt dữ liệu di động, điện thoại sẽ ngừng sử dụng dung lượng mạng nhưng vẫn có thể duy trì kết nối Wi-Fi. Việc ngắt các dịch vụ chạy ngầm này được chứng minh là hỗ trợ bảo tồn nguồn năng lượng cho thiết bị đáng kể.

Chế độ máy bay giúp tiết kiệm pin hơn việc tắt mạng 5G? ẢNH: PHONG ĐỖ

Chế độ máy bay hay tắt dữ liệu di động: Lựa chọn nào tiết kiệm pin hơn?

Tuy nhiên, chế độ máy bay lại tỏ ra vượt trội hơn nếu mục tiêu chính của bạn là tối đa hóa dung lượng pin. Tính năng này ngắt đồng thời cả mạng di động, Wi-Fi lẫn Bluetooth trên mọi dòng smartphone như iPhone hay Android. Việc ngắt hoàn toàn kết nối khiến máy không phải nhận cuộc gọi, tin nhắn hay liên tục dò tìm cột sóng. Ngoài ra, việc kết hợp sử dụng tính năng không làm phiền (Do not Disturb) cũng giúp giảm tải đáng kể áp lực lên viên pin.

Thao tác kích hoạt các tính năng này tương đối đơn giản thông qua trung tâm điều khiển hoặc mục cài đặt trên điện thoại. Với máy Samsung, người dùng chỉ cần vuốt bảng điều khiển nhanh (Control Center) và chọn biểu tượng hình máy bay hoặc mũi tên di động. Trên iPhone, việc bật tắt được thực hiện dễ dàng ngay trong phần Cellular của máy. Việc nhận biết giao diện giúp bạn chủ động kiểm soát trạng thái kết nối của thiết bị bất cứ lúc nào.

Bên cạnh việc ngắt kết nối, người dùng còn có thể tận dụng chế độ tiết kiệm pin có sẵn trong hệ thống. Màn hình Always On Display sẽ được tắt, độ sáng giảm xuống và tốc độ CPU bị giới hạn tự động. Việc duy trì thói quen sạc đầy 100% liên tục cũng được cảnh báo là làm giảm tuổi thọ viên pin nhanh hơn. Do đó, các tính năng như bảo vệ pin trên hệ điều hành Android ra đời để giới hạn mức sạc tối đa an toàn.

Cuối cùng, việc giảm độ sáng màn hình và hạn chế thời gian sáng màn hình (screen time) mang lại hiệu quả rất rõ rệt. Người dùng cũng nên ưu tiên sử dụng các ứng dụng ít tiêu tốn năng lượng trong quá trình sinh hoạt hằng ngày. Nếu cần thiết bị có năng lượng dồi dào, bạn có thể tham khảo các dòng máy pin 'trâu' như OnePlus 15. Áp dụng đồng bộ các mẹo nhỏ này sẽ giúp trải nghiệm sử dụng điện thoại luôn được mượt mà và bền bỉ.