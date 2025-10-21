Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt chủ lò mổ trữ đông 38 tấn thịt heo nhiễm bệnh để tuồn ra thị trường

Tuyến Phan
Tuyến Phan
21/10/2025 21:46 GMT+7

Chủ lò mổ bị bắt giam với cáo buộc thu mua, giết mổ, tích trữ gần 38 tấn thịt heo nhiễm bệnh tả châu Phi.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Văn Phòng (60 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

- Ảnh 1.

Công an thi hành quyết định khởi tố bị can Phan Văn Phòng (áo phông trắng)

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo công an, thời gian qua, địa bàn tỉnh Phú Thọ bùng phát dịch tả heo châu Phi. Nhiều hộ chăn nuôi tìm cách giấu dịch, bán tháo heo nhiễm bệnh với giá rất rẻ.

Biết được tâm lý này, một số đầu nậu, thương lái thu gom heo bệnh để giết mổ, cấp đông, đợi sau khi dịch qua đi, nguồn cung khan hiếm, giá heo tăng cao thì đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm trục lợi.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Cận cảnh gần 38 tấn thịt heo nhiễm bệnh

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vào cuộc xác minh, công an phát hiện cơ sở giết mổ của bị can Phan Văn Phòng có dấu hiệu giết mổ, trữ đông số lượng lớn thịt heo nghi nhiễm bệnh để tiêu thụ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại cơ sở này có nhiều khối thịt và da heo có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ. Thịt được cất trữ tại 5 kho lạnh với tổng trọng lượng gần 38 tấn.

Qua giám định, lực lượng chức năng kết luận các mẫu bệnh phẩm thu giữ tại kho đông lạnh đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy thịt heo nhiễm bệnh

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khai với công an, bị can Phan Văn Phòng cho biết, từ khoảng tháng 4.2025 đến nay đã thu mua hoặc xin heo chết, heo bệnh từ các hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng với giá rẻ. Bị can sau đó mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để bán ra thị trường.

