Bắt Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh

Chiều 8.3, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Quảng Ngãi.

Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đặng Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự.

Công an xuất hiện tại khu vực nhà nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi

Các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Minh đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi HẢI PHONG

Ông Đặng Văn Minh sinh năm 1966 tại TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi). Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Minh từng kinh qua các chức vụ tại địa phương này, như: Phó giám đốc Sở GTVT, Giám đốc Sở GTVT, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Minh có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tiền nhiệm ông Minh là ông Trần Ngọc Căng trước đó đã xin nghỉ hưu sớm, sau khi bị kỷ luật cảnh cáo vì có những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư, công tác cán bộ…

Trước đó, ngày 26.2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Văn Hậu BỘ CÔNG AN

Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn; Nguyễn Thị Hằng, Phó giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP đầu tư Nam Á Group; và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, là doanh nghiệp vừa phải, hoạt động trong phạm vi cấp huyện. Từ năm 2015, doanh nghiệp này "vươn mình mạnh mẽ" khi nhận được nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện, doanh nghiệp này có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỉ đồng.

C03 bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc cho thấy, Tập đoàn Phúc Sơn đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 640 tỉ đồng. Hiện tập đoàn này còn nợ thuế hàng chục nghìn tỉ đồng. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỉ đồng.