Truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Tập chủ trì cuộc họp thượng đỉnh 3 bên tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên 3 nước tổ chức cuộc gặp chung ở cấp cao nhất.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) , Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) , Tổng thống Mỹ Donald Trump họp tại Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19.11 ẢNH: REUTERS

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Tập cho biết 3 nước cần làm việc cùng nhau để giải quyết các thách thức toàn cầu, nhấn mạnh các nước lớn đều có trách nhiệm chung.

Tổng thống Putin nói rằng 3 nước có trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định, cho biết các bên nên thảo luận về quan hệ khu vực và toàn cầu, cùng vấn đề an ninh năng lượng. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ Nga, Trung Quốc và Mỹ có thể góp phần tăng cường ổn định toàn cầu nếu hợp tác trên tinh thần xây dựng.

Về phía Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ sẽ trao đổi về các vấn đề đang được thảo luận trên thế giới, nói thêm 3 quốc gia đều có vị thế đặc biệt để trao đổi về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Cuộc gặp diễn ra theo hình thức kín và phóng viên chỉ được tác nghiệp ở phần mở đầu. Nội dung thảo luận dự kiến xoay quanh những vấn đề an ninh quan trọng.

Ba nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, Donald Trump và Vladimir Putin tiến vào nơi tổ chức cuộc họp lịch sử Trung - Mỹ - Nga tại Thẩm Quyến. Video: Văn phòng báo chí Điện Kremlin

Trước đó, 3 nhà lãnh đạo cũng đã có những cuộc gặp song phương riêng biệt. Tại cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẽ tiếp tục cam kết làm việc với lãnh đạo Mỹ để đưa mối quan hệ hai nước đi đúng hướng, Reuters đưa tin.

"Chúng tôi đã xác lập một định nghĩa mới về mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược, mang lại nội hàm mới trên cơ sở tôn trọng, công bằng và tương hỗ", ông Tập nói. Ông Trump cho biết ông và ông Tập đã hình thành mối quan hệ cá nhân tuyệt vời. "Điều đó có ích cho nhân dân hai nước và chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng tình hữu nghị bền chặt hơn", chủ nhân Nhà Trắng khẳng định.

Cũng trong ngày 19.11, Hãng TASS dẫn tuyên bố từ cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump diễn ra tốt đẹp và ông Putin rời cuộc họp "trong tâm trạng rất tốt". Ông Ushakov nêu thêm tình hình xung đột tại Ukraine, quan hệ song phương Mỹ - Nga đã được hai nhà lãnh đạo đề cập tại cuộc gặp.

Trước cuộc gặp lãnh đạo Nga, ông Trump trả lời báo chí rằng: "Chúng tôi có mối quan hệ tốt trong nhiều năm. Tôi nghĩ rất nhiều điều tuyệt vời sẽ đạt được tại cuộc gặp, hoặc chí ít là sẽ bắt đầu từ đây".

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc gặp song phương vào hôm 18.11, trao đổi nhiều vấn đề và tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.