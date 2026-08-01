Bắt đầu khoan khảo sát metro số 6: Người dân chờ ngày đến sân bay bằng metro

Những ngày cuối tháng 7.2026, trên đường Phạm Văn Đồng (P.Hiệp Bình, TP.HCM), nhiều mũi khoan địa chất được triển khai đồng loạt dọc hướng tuyến Metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu). Đây là một trong những công đoạn đầu tiên nhằm phục vụ thiết kế, chuẩn bị cho mục tiêu khởi công dự án vào cuối năm nay.

Những tín hiệu đầu tiên của dự án cũng mang đến nhiều kỳ vọng cho người dân sống dọc tuyến. Không chỉ mong giao thông thuận tiện hơn, nhiều người còn kỳ vọng Metro số 6 sẽ mở ra thêm lựa chọn di chuyển nhanh, kết nối các khu vực với nhau.

Những ngày cuối tháng 7.2026, trên đường Phạm Văn Đồng (P.Hiệp Bình, TP.HCM), nhiều mũi khoan địa chất được triển khai đồng loạt dọc hướng tuyến Metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) ẢNH: CÔNG KHỞI

Metro số 6 bắt đầu khảo sát trên đường Phạm Văn Đồng, người dân chờ ngày đến sân bay bằng metro

Những tín hiệu đầu tiên của dự án cũng mang đến nhiều kỳ vọng cho người dân sống dọc tuyến ẢNH: SẦM ÁNH

Theo quy hoạch, Metro số 6 dài gần 23 km, đi qua 13 phường của TP.HCM với 17 nhà ga, trong đó có 13 ga ngầm và 4 ga trên cao. Tuyến metro số 6 bắt đầu từ ga Bà Quẹo, kết nối với Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), sau đó đi ngầm vào khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tiếp tục theo đường Hồng Hà và đại lộ Phạm Văn Đồng. Đến khu vực đại lộ Võ Nguyên Giáp, tuyến kết nối với Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), trước khi chuyển sang đoạn đi trên cao về khu vực Phú Hữu.

Khi hoàn thành, tuyến metro này không chỉ giúp kết nối khu vực phía đông với sân bay Tân Sơn Nhất mà còn được định hướng liên thông với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, hình thành hành lang giao thông công cộng giữa hai sân bay lớn của vùng Đông Nam Bộ. Đây cũng là điều nhiều người dân đặc biệt kỳ vọng.

Theo kế hoạch, TP.HCM đặt mục tiêu khởi công Metro số 6 giai đoạn 1 vào cuối năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2030 ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo kế hoạch, TP.HCM đặt mục tiêu khởi công Metro số 6 giai đoạn 1 vào cuối năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2030. Những mũi khoan địa chất hôm nay là bước khởi đầu cho một dự án hạ tầng quan trọng, được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, tăng khả năng kết nối giữa các tuyến metro, các sân bay và từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân trong những năm tới.