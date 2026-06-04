Bắt đầu ngày mới với yến mạch và sữa đậu nành, cơ thể hưởng 4 lợi ích

Ăn sáng với sữa đậu nành và yến mạch đặc biệt phù hợp với những người muốn áp dụng chế độ ăn lành mạnh hoặc giảm tiêu thụ chất béo có hại, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Yến mạch và sữa đậu nành là sự kết hợp rất tốt cho bữa sáng lành mạnh ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Sự kết hợp giữa yến mạch và sữa đậu nành vào bữa sáng sẽ mang lại những lợi ích sức khỏe sau:

Tốt cho tim mạch

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của yến mạch là giúp giảm cholesterol trong máu. Yến mạch chứa chất xơ hòa tan beta-glucan. Khi vào ruột, loại chất xơ này chuyển thành dạng gel. Lớp gel có thể liên kết với a xít mật và cholesterol, từ đó làm giảm lượng cholesterol được hấp thu vào cơ thể.

Ổn định đường huyết sau ăn

Đường huyết tăng quá nhanh sau khi ăn có thể khiến cơ thể nhanh đói, mệt mỏi và về lâu dài làm tăng nguy cơ kháng insulin, tiểu đường. Đây là lý do các chuyên gia thường khuyến khích nên chọn những món có khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường glucose từ ruột vào máu.

Yến mạch chứa tinh bột hấp thu chậm cùng lượng lớn beta-glucan. Nhờ đó, đường huyết sau ăn thường tăng từ từ hơn thay vì tăng đột ngột. Beta-glucan từ yến mạch có thể giúp cải thiện kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường loại 2, bà Marisa Moore, chuyên gia tại thành phố Atlanta (Mỹ), cho biết.

Ngoài ra, sữa đậu nành cũng có chỉ số đường huyết thấp và chứa lượng protein đáng kể. Protein giúp kéo dài thời gian tiêu hóa thức ăn, từ đó hỗ trợ duy trì mức năng lượng ổn định hơn trong nhiều giờ sau bữa sáng.

Tốt cho hệ vi sinh đường ruột

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Không chỉ giúp hấp thu dinh dưỡng hiệu quả, đường ruột còn liên quan đến miễn dịch và nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

Yến mạch chứa cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân và nhu động ruột hoạt động đều đặn hơn. Trong khi đó, beta-glucan lại đóng vai trò như một prebiotic, tức là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong ruột.

Khi hệ vi sinh đường ruột được nuôi dưỡng tốt, cơ thể có thể tạo ra nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe đường ruột và quá trình chuyển hóa. Do đó, ăn yến mạch thường xuyên sẽ rất tốt cho chức năng tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón.

Nạp nhiều dưỡng chất thực vật

Ngoài chất xơ và protein, yến mạch và đậu nành còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Yến mạch có các khoáng chất như magiê, sắt, kẽm, mangan và selen. Đây là những chất tham gia vào nhiều hoạt động sinh học quan trọng.

Trong khi đó, đậu nành ngoài protein thực vật còn có hợp chất chống ô xy hóa isoflavone. Nếu sử dụng các sản phẩm sữa đậu nành được bổ sung vi chất, người dùng còn có thể nhận thêm canxi, vitamin D hoặc vitamin B12, theo Healthline.