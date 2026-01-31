'Bắt đáy' mua vàng, bạc khi giá giảm sâu

Hôm nay 31.1, giá vàng, giá bạc tiếp tục giảm mạnh so với chốt ngày 30.1. Giá mua bán vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh duy nhất một lần trong ngày, giảm mạnh 9 triệu đồng mỗi lượng, chốt tuần ở mức 169 - 172 triệu đồng.

Chỉ trong 2 ngày, giá mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 17,6 triệu đồng cả chiều mua vào và bán ra.

Tại cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải tại P.Hà Đông, Hà Nội sáng 31.1, khách hàng không bị giới hạn số lượng vàng được mua ẢNH: ĐT

Với bạc, hôm nay giá loại 1 kg được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua bán ở mức 87,14 - 89,84 triệu đồng, lần lượt giảm 13,18 - 16,3 triệu đồng so với chốt ngày 30.1.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua bán bạc 1 kg ở mức 84,66 - 87,28 triệu đồng, giảm 17,95 - 18,5 triệu đồng so với chốt ngày 30.1.

Sau nhiều ngày liên tục tăng mạnh, chỉ từ ngày 29 - 31.1, giá mỗi kg bạc giảm hơn 32 triệu đồng chiều mua vào và hơn 33 triệu đồng chiều bán ra.

Giá kim loại quý giảm sâu nhưng lực bán lại có phần yếu hơn lực mua. Sáng 31.1, khi thấy các doanh nghiệp niêm yết giá vàng giảm mạnh, anh Nam (trú P.Hà Đông, Hà Nội) ngay lập tức ra cửa hàng của Công ty CP vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải để mua vàng.

Giá vàng giảm sâu, người mua xếp hàng dài trước cửa hàng vàng

"Hôm nay, người mua được mua không giới hạn số lượng. Tôi vẫn định mua vàng để tiết kiệm, song thời gian vừa qua giá quá đắt. Sau vài nhịp giảm sâu, tôi tranh thủ mua ngay 3 chỉ bởi lo sau đợt giảm, giá vàng sẽ lại tăng mạnh", anh Nam cho biết.

Tuần qua, giá vàng, giá bạc tăng quá mạnh, chị Minh (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) như ngồi trên đống lửa, muốn mua nhưng chưa dám xuống tiền.

"Ngày 29.1, tôi đã định mua 2 lượng vàng và 2 kg bạc nhưng mới sáng ra, giá vàng niêm yết vượt 190 triệu đồng/lượng, giá bạc cũng vượt 120 triệu đồng/kg, tôi quyết định chờ thêm. Chỉ 1 - 2 ngày sau, giá đồng loạt giảm sốc nên hôm nay, thông qua nhiều kênh, tôi đã mua đủ số vàng, bạc như mong muốn", chị Minh nói.

Trên thị trường "chợ đen", hoạt động mua bán vàng, bạc cũng diễn ra rất sôi động. Có người đăng bán cắt lỗ nhưng nhìn chung lực mua vẫn áp đảo. Giá rao mua bán bạc có sẵn khoảng 110 - 113 triệu đồng/kg, dù cao hơn giá bán được các doanh nghiệp niêm yết nhưng thấp hơn rất nhiều mức giá 130 - 135 triệu đồng/kg giao dịch trên "chợ đen" vài ngày trước đó.

Không nhất thiết bán tháo hàng, quan sát kỹ tín hiệu đảo chiều

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Huy (Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi), phân tích: cả vàng và bạc đều đã trải qua giai đoạn tăng nóng kéo dài, với tốc độ tăng nhanh hơn mức trung bình lịch sử.

Giá bạc liên tục giảm sâu 2 ngày qua ẢNH: ĐT

Khi giá tiến sâu vào vùng quá mua, áp lực điều chỉnh là khó tránh. Tại các vùng đỉnh ngắn hạn, lực chốt lời của dòng vốn đầu tư ngắn hạn thường gia tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường nhạy cảm với thông tin và biến động vĩ mô.

"Đây là hiện tượng phổ biến của thị trường tài chính, phản ánh quy luật cung - cầu và tâm lý nhà đầu tư, hơn là dấu hiệu bất thường hay mang tính tiêu cực tuyệt đối", ông Huy nói.

Tập trung phân tích sâu thị trường bạc, ThS Phạm Thị Minh Thúy, giảng viên ngành kế toán, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng, trong bối cảnh hiện tại, đối với những nhà đầu tư đã mua được bạc ở vùng giá thấp và đang có lợi nhuận tốt, không nhất thiết phải bán tháo toàn bộ ngay lập tức.

Thị trường trong nước luôn có độ trễ nhất định so với thế giới. Chiến lược tối ưu là có thể cân nhắc, hiện thực hóa lợi nhuận, một phần để bảo toàn thành quả, phần còn lại tiếp tục nắm giữ và quan sát sát sao các tín hiệu đảo chiều.

"Đối với người cầm tiền mặt, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi các đợt điều chỉnh về vùng giá cân bằng hơn để có một vị thế an toàn. Quyết định cuối cùng nên dựa trên vị thế vốn và khẩu vị rủi ro riêng của mỗi người, thay vì chạy theo đám đông", bà Thúy lưu ý.