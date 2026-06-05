Bất động sản cần những cú hích

Tốc độ này không chỉ nhanh so với các phân khúc khác như nhà ở xã hội, nhà thương mại giá rẻ... mà còn nhanh so với chính nhà cho thuê. Thực tế, phân khúc nhà cho thuê không hề mới mà đã được đưa vào luật Nhà ở 2005, nghĩa là đã có từ cách đây 21 năm. Đến luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định 100 năm 2024 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (có hiệu lực từ 1.8.2024) cũng có nhiều ưu đãi hơn cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê cũng như khuyến khích tư nhân tham gia xây dựng nhà ở xã hội. Thế nhưng, phân khúc này gần như bị lãng quên trong công cuộc phát triển mạnh mẽ của các cao ốc chọc trời, các đại đô thị, các dự án nhà ở phân khúc cao.

Chỉ đến khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với một số cơ quan triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới yêu cầu: Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược thì phân khúc này đã chính thức từ luật đi thẳng vào cuộc sống với tốc độ phi mã. Tính đến nay, chỉ trong vòng nửa tháng sau chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã họp, triển khai và chỉ đạo 5 địa phương khởi công dự án nhà cho thuê ngay trong tháng 6 này. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 3.6, Bộ Xây dựng cũng cho biết đang nghiên cứu cơ chế ưu đãi về đất đai, tài chính để phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời tham mưu Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển loại hình này cho các địa phương.

Câu chuyện nhà cho thuê chậm chạp suốt hơn 2 thập kỷ để thần tốc trong 2 tuần gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ.

Đầu tiên là "bắt" đúng nhu cầu của xã hội. Ở thời điểm hiện tại, giá nhà cửa nói chung, đặc biệt là những TP lớn đã vượt quá khả năng của đa số người dân. Bên cạnh đó, quan điểm về chỗ ở của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đã thay đổi. Họ không nhất thiết là sở hữu một căn nhà mà chỉ cần chỗ ở tiện lợi, an toàn và linh hoạt thay đổi theo nhu cầu công việc. Nhà cho thuê là giải pháp hợp lý. Thứ 2 là bám sát thực tiễn. 5 địa phương triển khai khởi công nhà cho thuê trong tháng 6 này thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp với số lượng công nhân rất lớn song quỹ nhà ở hạn hẹp. Phát triển nhà cho thuê sẽ giúp ổn định cuộc sống, người lao động yên tâm làm việc. Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát nhu cầu thực tế để chủ động triển khai. Thứ 3, ưu tiên phải đi kèm ưu đãi. Chúng ta đều biết, nhà cho thuê thu hồi vốn chậm, ngân sách thì không thể gánh hết được. Muốn thu hút các doanh nghiệp tham gia thì phải có chính sách ưu đãi đủ hấp dẫn. Xác định rất rõ điều này nên như nói trên, Bộ Xây dựng cũng đang xây dựng cơ chế ưu đãi về đất đai, tài chính, thủ tục cũng như bộ chỉ tiêu... Có thể nói, mọi cái đều rốt ráo, quyết liệt. Nhanh và hiệu quả.

Nhưng thị trường không chỉ thiếu nhà cho thuê mà nhà ở xã hội, nhà thương mại giá rẻ... cũng đang rất thiếu và tốc độ triển khai cũng rất chậm. Nguyên nhân thì đã mổ xẻ rất nhiều, từ vướng thủ tục, vướng cơ chế, ưu đãi thiếu hấp dẫn... khiến nhiều doanh nghiệp muốn đóng góp, muốn tham gia cũng khó, cũng nản. Tuy nhiên, cách làm và tốc độ triển khai của nhà cho thuê cho thấy, nếu chúng ta thực sự muốn làm thì không có gì là không thể.

Ở thời điểm hiện tại, Chính phủ, chính quyền các địa phương cũng đang quyết liệt "đánh thức" hàng ngàn dự án tồn đọng, dở dang, trùm mền triển khai trở lại.

Bởi cùng với nhà cho thuê, thị trường vẫn rất cần các cú hích từ tất cả các phân khúc khác để người dân có nhiều sự lựa chọn, bất động sản mới phát triển đồng đều và bền vững.