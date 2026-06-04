Chăm lo người lao động từ những điều thiết thực

Những năm gần đây, đời sống NLĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt thông qua hàng loạt chính sách an sinh xã hội thiết thực. Từ điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, mở rộng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê...; tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho NLĐ.

Để những chủ trương, chính sách ấy đến được với NLĐ một cách hiệu quả, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định. Không chỉ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, công đoàn còn là kênh phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở đến các cơ quan hoạch định chính sách.

Trong giai đoạn từ 2023 - 2026, công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến NLĐ. Với vai trò thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia, Công đoàn VN tham gia đề xuất, thương lượng các phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu phù hợp với thực tiễn. Việc luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội thông qua cũng tạo thêm cơ sở pháp lý để tổ chức công đoàn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, bảo vệ NLĐ trong giai đoạn mới.

Ở cơ sở, các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể ngày càng đi vào thực chất. Hơn 6.000 thỏa ước lao động tập thể được ký mới trong nhiệm kỳ không chỉ là những con số thống kê mà còn là minh chứng cho nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Mỗi bản thỏa ước chất lượng là thêm một bước bảo đảm quyền lợi về tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc cho NLĐ.

Không dừng lại ở việc bảo vệ quyền lợi, công đoàn còn là nơi sẻ chia và đồng hành với đoàn viên trong những thời điểm khó khăn nhất. Hơn 5 triệu lượt đoàn viên tham gia chương trình "Bữa cơm Công đoàn" trong 2 năm qua hay hàng chục nghìn bữa cơm tất niên được tổ chức dịp tết 2026 cho thấy sự quan tâm thiết thực mà NLĐ có thể cảm nhận được từ chính nơi mình làm việc. Những chương trình như "Tết sum vầy", "Mái ấm Công đoàn", "Chuyến xe Công đoàn", "Cảm ơn NLĐ" đã trở thành những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, được NLĐ mong đợi mỗi năm. Đôi khi, sự chăm lo không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ những việc rất gần gũi, rất đời thường.

Đại hội XIV Công đoàn VN diễn ra trong thời điểm nhiều kỳ vọng mới đang được đặt ra. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, NLĐ kỳ vọng về một tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hướng về cơ sở nhiều hơn, gần NLĐ hơn và thực sự trở thành địa chỉ tin cậy để NLĐ gửi gắm tâm tư, nguyện vọng.

Bởi khi quyền lợi được bảo đảm, đời sống được nâng cao và niềm tin được vun đắp, NLĐ sẽ thêm động lực cống hiến. Đó không chỉ là nền tảng để xây dựng lực lượng lao động hiện đại mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao năng suất lao động, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.

Chăm lo NLĐ từ những điều thiết thực hôm nay cũng chính là đầu tư cho tương lai của quốc gia.