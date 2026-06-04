Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Chăm lo người lao động từ những điều thiết thực

Thu Hằng
Thu Hằng
04/06/2026 05:50 GMT+7

Mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của hàng chục triệu người lao động đang ngày đêm miệt mài trên công trường, trong nhà máy, xí nghiệp hay ở những vị trí công việc khác nhau. Và trên hành trình ấy, tổ chức công đoàn luôn là điểm tựa tin cậy, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Những năm gần đây, đời sống NLĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt thông qua hàng loạt chính sách an sinh xã hội thiết thực. Từ điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, mở rộng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê...; tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho NLĐ.

Để những chủ trương, chính sách ấy đến được với NLĐ một cách hiệu quả, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định. Không chỉ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, công đoàn còn là kênh phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở đến các cơ quan hoạch định chính sách.

Trong giai đoạn từ 2023 - 2026, công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến NLĐ. Với vai trò thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia, Công đoàn VN tham gia đề xuất, thương lượng các phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu phù hợp với thực tiễn. Việc luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội thông qua cũng tạo thêm cơ sở pháp lý để tổ chức công đoàn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, bảo vệ NLĐ trong giai đoạn mới.

Ở cơ sở, các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể ngày càng đi vào thực chất. Hơn 6.000 thỏa ước lao động tập thể được ký mới trong nhiệm kỳ không chỉ là những con số thống kê mà còn là minh chứng cho nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Mỗi bản thỏa ước chất lượng là thêm một bước bảo đảm quyền lợi về tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc cho NLĐ.

Không dừng lại ở việc bảo vệ quyền lợi, công đoàn còn là nơi sẻ chia và đồng hành với đoàn viên trong những thời điểm khó khăn nhất. Hơn 5 triệu lượt đoàn viên tham gia chương trình "Bữa cơm Công đoàn" trong 2 năm qua hay hàng chục nghìn bữa cơm tất niên được tổ chức dịp tết 2026 cho thấy sự quan tâm thiết thực mà NLĐ có thể cảm nhận được từ chính nơi mình làm việc. Những chương trình như "Tết sum vầy", "Mái ấm Công đoàn", "Chuyến xe Công đoàn", "Cảm ơn NLĐ" đã trở thành những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, được NLĐ mong đợi mỗi năm. Đôi khi, sự chăm lo không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ những việc rất gần gũi, rất đời thường.

Đại hội XIV Công đoàn VN diễn ra trong thời điểm nhiều kỳ vọng mới đang được đặt ra. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, NLĐ kỳ vọng về một tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hướng về cơ sở nhiều hơn, gần NLĐ hơn và thực sự trở thành địa chỉ tin cậy để NLĐ gửi gắm tâm tư, nguyện vọng.

Bởi khi quyền lợi được bảo đảm, đời sống được nâng cao và niềm tin được vun đắp, NLĐ sẽ thêm động lực cống hiến. Đó không chỉ là nền tảng để xây dựng lực lượng lao động hiện đại mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao năng suất lao động, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.

Chăm lo NLĐ từ những điều thiết thực hôm nay cũng chính là đầu tư cho tương lai của quốc gia.

Tin liên quan

Xây dựng 'lá chắn số' bảo vệ trẻ em

Xây dựng 'lá chắn số' bảo vệ trẻ em

Chỉ với một chiếc điện thoại hay thiết bị có kết nối internet, trẻ em có thể học tập, khám phá thế giới, kết nối bạn bè và phát triển bản thân. Không gian mạng giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, học tập, và vui chơi của trẻ em. Thế nhưng, cũng chính không gian ấy lại đang tiềm ẩn những nguy cơ, hiểm họa ngày càng đa dạng, tinh vi và khó kiểm soát hơn.

Giải phóng nguồn lực

Hiện thực hóa đối ngoại tầm cao

Khám phá thêm chủ đề

người lao động tăng lương tối thiểu Hội đồng tiền lương quốc gia công đoàn viên Công đoàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận