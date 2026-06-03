Hiện thực hóa đối ngoại tầm cao

Các chuyên gia nói trên làm việc tại các nước có múi giờ sớm hơn VN nên thông thường, với những sự kiện diễn ra vào chiều tối thì họ sẽ gửi phần trả lời phỏng vấn vào hôm sau. Tuy nhiên, như đã nêu, họ đã kịp chia sẻ nhận định để Thanh Niên đăng tải vào sáng hôm sau trên báo in, vì bản thân các chuyên gia cũng thừa nhận rất mong chờ bài phát biểu trực tiếp từ người đứng đầu Đảng và Nhà nước VN tại Đối thoại Shangri-La. Trước đó, thông tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu tại sự kiện này đã được nhiều cơ quan báo chí uy tín lớn của khu vực và thế giới đăng tải, thu hút sự quan tâm của giới quan sát, nghiên cứu.

Trả lời Thanh Niên, các chuyên gia quốc tế đều có chung nhận định bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động" đã cô đọng và đánh giá xác đáng những vấn đề nổi bật mà thế giới nói chung, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng, đang đối mặt. Đó là 3 cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.

"Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đề cập các vấn đề an ninh truyền thống và tập trung vào quốc gia, mà còn cả những khía cạnh rộng hơn của an ninh, bao gồm phát triển kinh tế - xã hội và lòng tin chiến lược", GS Kei Koga (Chương trình các vấn đề toàn cầu và chính sách công, Trường Khoa học xã hội, ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore) phân tích khi trả lời người viết.

Từ vạch rõ các thách thức, bài phát biểu đề ra giải pháp cụ thể cho khu vực, đặc biệt là khối ASEAN. Cả thách thức và giải pháp đều được nêu một cách toàn diện, rõ ràng. Tất nhiên, từ việc đặt vấn đề cho đến phối hợp thực hiện rồi đi đến thành công để giải quyết những thách thức lớn cho khu vực phải trải qua một hành trình không dễ dàng, cần kết hợp nỗ lực chung, không chỉ từ phía VN mà cả cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu có ý nghĩa dẫn dắt rất quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của VN trong khu vực.

Cũng trong chuyến công du kéo dài chưa đầy 1 tuần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần lượt thăm Thái Lan, Singapore và Philippines. Trong 3 nước này, Thái Lan và Singapore là các đối tác chiến lược toàn diện của VN, còn Philippines là đối tác chiến lược và qua chuyến thăm đã nâng tầm lên Đối tác chiến lược tăng cường. Cả 3 điểm đến đều là những đối tác quan trọng của VN, và ngược lại VN cũng là đối tác then chốt của họ trong khu vực.

Vì thế, chuyến công du có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong việc tăng cường quan hệ giữa VN với các nước Đông Nam Á, mà còn góp phần giúp ASEAN củng cố nội khối - yếu tố then chốt cho hòa bình ổn định của khu vực. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La: "Vai trò trung tâm của ASEAN không tự nhiên mà có và cũng không tự duy trì. ASEAN chỉ có thể giữ vai trò đó bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. Bao trùm phải gắn với hiệu quả, đối thoại phải tạo ra hành động, đồng thuận phải giúp khu vực phản ứng kịp thời trước các vấn đề chung".

Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới nêu rõ sách lược đối ngoại của VN. Bài viết nhấn mạnh: "Ở tầm cao mới, đối ngoại sẽ được triển khai một cách tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường hơn; đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước; thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới".

Chỉ trong chưa đầy nửa năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm, làm việc tại hàng loạt quốc gia. Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae… đã thăm VN. Như vậy, trong thời gian ngắn, VN đã có hoạt động đối ngoại ở cấp cao nhất với 5 đối tác chiến lược toàn diện là: Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Danh sách đối tác vừa nêu cũng bao gồm 5 đối tác thương mại lớn nhất của VN: Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và EU.

Tất cả đang chứng minh cho quá trình hiện thực hóa chiến lược "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới" nhằm tăng cường vị thế và vai trò của VN không chỉ đối với khu vực.