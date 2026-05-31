Ngăn chặn 'báo hóa' mạng xã hội

Từ lâu, dư luận cũng như giới truyền thông đã mong muốn cơ quan chức năng cần sớm ngăn chặn tình trạng "báo hóa" mạng xã hội. Bởi đây là thực trạng "núp bóng" hoạt động báo chí ẩn chứa không ít hệ lụy. Thực tế nhiều năm qua, không ít đơn vị xin giấy phép vận hành mạng xã hội nhưng tổ chức hoạt động theo hình thức như báo chí. Quá trình vận hành, các đơn vị này phân công những cá nhân đóng vai trò là các admin (quản trị viên) và mod (kiểm duyệt viên), nhưng thực chất đây là một hình thức "lách luật" vì những người này đóng vai trò như phóng viên, biên tập viên để tổ chức tin bài tác nghiệp như cơ quan báo chí.

Theo quy định của pháp luật, mạng xã hội lẽ ra chỉ kiểm duyệt, quản lý nội dung do các thành viên đưa lên. Nhưng thực tế, hoạt động này chủ yếu diễn ra ở các nội dung thảo luận ở các chuyên mục cụ thể, còn các phần nội dung thể hiện ở giao diện bên ngoài thì do các admin, mod thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị vận hành mạng xã hội. Các admin, mod được trả lương, nhận thù lao theo từng sản phẩm nội dung và trực tiếp chịu sự chỉ đạo nội dung của nhóm lãnh đạo điều hành; thậm chí còn phân công nhân sự tham gia phỏng vấn nhân vật, dự các sự kiện như vai trò phóng viên tác nghiệp, tổ chức hội thảo… Nói thế để thấy họ vận hành không khác gì một cơ quan báo chí.

Các mạng xã hội còn tổ chức nhận hợp đồng quảng cáo dưới hình thức đánh giá sản phẩm, thông qua một bên thứ 3 trung gian mà thực chất có cùng nhóm điều hành với mạng xã hội, nhưng không hề tuân theo luật quảng cáo. Điển hình, theo quy định thì việc đánh giá sản phẩm có nhận tài trợ nhưng không hề công khai, mà lách luật cho rằng không trực tiếp nhận tài trợ (vì qua bên thứ 3). Thậm chí, các mạng xã hội còn định kỳ tổ chức bình chọn trao giải cho sản phẩm mà thực tế để tìm nguồn thu tài trợ dù không hề có chức năng này theo quy định pháp luật.

Không chỉ vi phạm về luật Quảng cáo, luật Báo chí…, mà sự mở rộng của các mạng xã hội tìm cách "báo hóa" còn lợi dụng ảnh hưởng để ảnh hưởng hoạt động của nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng. Đại diện của một công ty tổ chức sự kiện từng chia sẻ với người viết rằng nhiều lần phải chịu sức ép từ các admin, mod của một số mạng xã hội để phải mời những người này tham dự các sự kiện vốn thường có tặng quà cho người tham dự. Đã vậy, mời thì chỉ 1 người nhưng đến lúc đi thì kéo thêm người, gây tốn kém cho đơn vị mời.

Chưa dừng lại ở đó, như Thanh Niên phản ánh thời gian qua, các mạng xã hội, nổi bật là các mạng xã hội chuyên về công nghệ và giải trí, vì thu hút thành viên và lượng truy cập mà thiếu kiểm soát về nội dung, dẫn đến tình trạng tồn tại nhiều vi phạm về nội dung từ các chia sẻ ứng dụng, phần mềm, phim ảnh "lậu"… cho đến cả quảng cáo các dịch vụ cờ bạc trực tuyến. Điển hình như một số mạng xã hội, diễn đàn mà Thanh Niên phản ánh gần đây như Tinh Tế, Techrum, VOZ…

Những vi phạm, hệ lụy là rất rõ ràng, nên việc siết chặt hoạt động của các mạng xã hội có lẽ không chỉ về "báo hóa" mà còn nhiều vấn đề khác.