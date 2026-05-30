Tránh 'quýt làm cam chịu'

Bất cập thứ nhất là luật quy định doanh nghiệp khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người lao động chứ họ không được đóng trực tiếp.

Còn trách nhiệm quản lý thuế doanh nghiệp (DN) là của cơ quan thuế. Cơ quan thuế có đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ kiểm tra, đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế... để thu thuế chứ người lao động (NLĐ) thì "bó tay". Chưa kể theo quy trình hiện nay, NLĐ thậm chí còn không biết DN nợ thuế hay không. Vì vậy bắt họ đi đòi DN đóng để được hoàn thuế là không thể mà không hoàn cho họ thì cũng chưa thỏa đáng...

Bất cập thứ hai là DN đã khấu trừ thuế của NLĐ nghĩa là NLĐ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. DN không đóng là DN vi phạm. Nếu DN vi phạm mà người làm công ăn lương gánh hậu quả thì chẳng khác nào "quýt làm cam chịu". Cũng không ổn.

Mà đã bất cập thì cần phải nghiên cứu sửa, nhất là trong bối cảnh ngành thuế đang đẩy nhanh số hóa, hoàn thuế tự động và nhận được rất nhiều hưởng ứng hiện nay. Trước đây, hoàn thuế theo phương thức truyền thống tốn rất nhiều thời gian, công sức nên nếu số thuế được hoàn không quá nhiều, đa số người làm công ăn lương thường bỏ luôn. Từ khi ngành thuế áp dụng hoàn thuế tự động, quy trình thủ tục đơn giản, tiện lợi nên hồ sơ hoàn thuế tăng mạnh. Điều đó cho thấy số tiền hoàn thuế dù nhỏ hay lớn đều quý giá với NLĐ. Việc đóng thuế - hoàn thuế nhịp nhàng cũng là tư duy văn minh, sòng phẳng trong kinh tế thị trường và trong môi trường số. Nhưng nếu thủ tục vừa thông mà bất cập lại khiến khoản thuế đóng dư của NLĐ khó hay không thể hoàn thì tâm lý "đóng thuế thì dễ, hoàn thuế thì khó" sẽ quay trở lại. Tất nhiên, đó không phải là điều mà ngành thuế muốn. Vì vậy, chỗ này nên tính toán để NLĐ không phải gánh chịu thiệt thòi.

Ở một góc nhìn khác, sức mua trong nền kinh tế đang chịu nhiều áp lực vì chi phí tăng, khó khăn bủa vây, bất ổn địa chính trị thế giới thường trực. Chính phủ, các bộ ngành địa phương vẫn đang bàn các giải pháp kích cầu tiêu dùng. Từ tổ chức các chương trình khuyến mãi tập trung quy mô lớn, gắn kết thương mại - du lịch, giảm thuế phí, tăng lương... Trong bối cảnh này, những quy định ảnh hưởng đến thu nhập cũng như tâm lý của người làm công ăn lương nói riêng và người dân nói chung cần được nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp. Có những thay đổi nhỏ nhưng tác động lại rất lớn, nhất là những thay đổi liên quan đến thu nhập, bởi nó sẽ khiến NLĐ cảm nhận được sự chia sẻ, đồng hành, thấu hiểu. Chính sách thuế nuôi dưỡng nguồn thu, chính là ở góc nhìn này. Mà khi sức mua được kích thích, tiêu thụ hàng hóa tăng, sản xuất sẽ tăng tốc, DN tăng trưởng, ngân sách có nguồn thu, đất nước phát triển.

Riêng thuế thu nhập cá nhân thực tế đã chứng minh, càng điều chỉnh công bằng, minh bạch, có lý có tình thì nguồn thu càng tăng. Sắc thuế này ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn thu của ngân sách nhà nước.

Hy vọng rằng các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ nhanh chóng có giải pháp để hồ sơ hoàn thuế của NLĐ không bị ách lại không phải lỗi do bản thân họ.