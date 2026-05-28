Kinh tế Chính sách - Phát triển

Doanh nghiệp đầu mối thông báo giảm giá xăng E10 trước ngày bán đại trà

Nguyên Nga
28/05/2026 19:57 GMT+7

Chiều nay (28.5), liên Bộ Công thương - Tài chính đã cho điều chỉnh giảm giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu. Riêng mặt hàng xăng E10 chuẩn bị được bán đại trà trên thị trường từ 1.6 tới, không có trong thông báo điều hành giá kỳ này. Nhưng các doanh nghiệp tự thông báo giá bán xăng E10 mới.

Theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công thương, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 1.041 - 1.395 đồng/lít/kg, sau khi đã trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 300 - 700 đồng/lít/kg. Trong đó, xăng khoáng trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao nhất là 700 đồng/lít, giảm 1.395 đồng/lít; xăng sinh học E5 trích Quỹ 500 đồng, giảm 1082 đồng/lít. 

Ngay sau khi có thông báo điều chỉnh giá của Bộ Công thương, các thương nhân xăng dầu cũng thực hiện điều chỉnh giá xăng E10 trên thị trường.

Theo đó, Petrolimex và PVOil thông báo giá xăng E10 RON 95-III (thị trường vùng 1) giảm 1.390 đồng, từ 25.050 đồng/lít về 23.660 đồng/lít; E10 RON 95-V cũng giảm mức tương đương, từ 25.950 đồng về 24.560 đồng/lít. 

Bảng giá mới công bố của một doanh nghiệp xăng dầu chiều nay (28.5)

Petro Times cũng thông báo mức giảm đối với 2 loại xăng khoáng RON 95-III và xăng sinh học E10 tại thị trường vùng 1 giảm đồng loạt 1.390 đồng/lít, thị trường vùng 2 giảm 1.420 đồng/lít. Giá xăng thị trường vùng 2 (xa cảng, xa kho, xa nhà máy...) từ 460 - 490 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10 hiện thấp hơn so với xăng RON95-III là 494 đồng/lít. Trong một số ý kiến gần đây, đa số người tiêu dùng và chuyên gia đều cho rằng, để lộ trình chuyển xăng sinh học hiệu quả, cần có cơ chế riêng để hỗ trợ giảm giá thành giá xăng sinh học E10 bán ra thị trường trong thời gian này.

Từ 1.6, xăng E10 RON95 sẽ được bán rộng rãi và thay thế xăng khoáng RON 95 trên thị trường; xăng E5 RON92 tiếp tục được bán tới ngày 31.12.2030.


Xăng E10 lưu mẫu 3 tháng cho ra kết quả thế nào?

"Kiểm tra chất lượng mẫu xăng E10 với thời gian lưu 3 tháng trong bình lưu mẫu cho kết quả đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành", Petrolimex cho biết.

