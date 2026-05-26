Để xăng sinh học thực sự hấp dẫn

Đến giờ phút này, khi chỉ còn vài ngày nữa cả nước sẽ chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 thì băn khoăn lớn nhất của người tiêu dùng nói chung vẫn là giá. Giá xăng sinh học E10 hiện chỉ thấp hơn xăng khoáng khoảng 500 đồng/lít, một khoảng cách có thể nói là hết sức khiêm tốn, không đủ tạo sự hấp dẫn cho một sản phẩm nhiên liệu mới ra thị trường được đón chào nồng nhiệt, dù lợi ích của nó không ai phủ nhận. Ở chiều ngược lại, xăng sinh học có tỷ lệ hao hụt cao hơn xăng khoáng là thực tiễn. Chúng ta cũng còn khoảng 10% tổng số lượng xe lưu hành trên thị trường là xe cũ khó thích nghi với loại xăng này, mà muốn sử dụng, người dân phải thực hiện một số thao tác kỹ thuật gây tốn kém ít nhiều. Đặt trường hợp giá xăng sinh học E10 hấp dẫn hơn, chẳng hạn thấp hơn xăng khoáng khoảng vài ngàn đồng mỗi lít, chắc chắn việc tự nguyện chuyển đổi sẽ nhiệt tình hơn, vui vẻ hơn và thuận lợi hơn. Những băn khoăn, lo lắng cũng vơi bớt phần nào.

Các cơ quan có thẩm quyền tất nhiên hiểu rõ điều này. Nên trước ngày phổ cập xăng sinh học E10 khoảng nửa tháng, Bộ Công thương đã đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường nhằm tăng tính hấp dẫn và khuyến khích người dân sử dụng. Đề xuất này nếu được thông qua sớm chắc chắn sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho bước khởi động chuyển sang xăng sinh học trên thị trường nhiên liệu VN. Chúng ta cũng đã có bài học kinh nghiệm từ xăng sinh học E5, cũng vì mức giá chưa được hấp dẫn nên khởi động khá tốt nhưng dần dần teo tóp và cuối cùng gần như biến mất trên thị trường.

Giảm thuế, phí, ngân sách có thể hụt thu một khoản ở giai đoạn đầu, nhưng cái lợi thì lớn hơn rất nhiều. Đầu tiên là chuyển sang xăng sinh học sẽ giúp VN chủ động nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thế giới biến động khó lường. Chúng ta đã và đang chứng kiến cú sốc xăng dầu khi chiến sự Trung Đông xảy ra và những tác động trầm trọng của nó lên thị trường nhiên liệu, hàng không, kinh tế thế giới, trong đó có VN. Thực tế gần 1 thập niên trở lại đây, cứ 1 - 2 năm thị trường xăng dầu lại có biến động. Vì thế, chuyển sang xăng sinh học là cần thiết và cấp thiết để tăng khả năng chống chịu cho thị trường nội địa. Thứ hai là lợi ích về môi trường. Xăng sinh học có hàm lượng phát thải carbon ròng thấp hơn xăng khoáng, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải, từ đó mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài cũng như góp phần thực hiện cam kết của VN với thế giới về giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Chưa kể ethanol trong xăng sinh học được sản xuất từ các nguyên liệu tái tạo như sắn, ngô và mía, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn tạo dư địa phát triển các ngành này. Nói để thấy, lợi ích của xăng sinh học rất lớn, rất rõ ràng.

Nếu đề xuất giảm thuế, phí được thông qua sớm và giá xăng sinh học xuống mức hấp dẫn hơn khi chính thức triển khai đại trà vào đầu tháng 6 tới thì chắc chắn thị trường nhiên liệu VN sẽ khởi động giai đoạn mới một cách thuận lợi, suôn sẻ hơn, tạo đà cho việc nghiên cứu, đưa vào các loại xăng sinh học E15, E20 sau này.