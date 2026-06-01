Trường hợp nào đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng sau sáp nhập?

Ngày 1.6, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết từ ngày 1 đến 30.6, đơn vị sẽ tổ chức khảo sát, thu thập thông tin thực tế về nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn.

Mục tiêu nhằm làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và triển khai các dự án nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Theo kế hoạch, phạm vi khảo sát bao gồm nhiều nhóm đối tượng như người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở; hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc trong và ngoài khu công nghiệp.

Một dự án nhà ở xã hội ở trung tâm TP.Đà Nẵng ẢNH: C.X

Ngoài ra, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân như sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức; người đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định; hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở nhưng chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở cũng thuộc diện khảo sát.

Nhóm học sinh, sinh viên đang học tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt và học sinh trường dân tộc nội trú công lập sẽ được khảo sát nhu cầu thuê nhà ở xã hội.

Người dân có thể tham gia khảo sát bằng cách truy cập trang web https://khaosatnhaoxahoi.1022.vn hoặc quét mã QR do cơ quan chức năng cung cấp.

Điều kiện để mua nhà ở xã hội

Theo Sở Xây dựng, đối với hình thức thuê nhà ở xã hội hiện không yêu cầu điều kiện cụ thể.

Đối với thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, người có nhu cầu phải có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Riêng đối với trường hợp mua nhà ở xã hội, người đăng ký trước hết phải chưa từng được mua hoặc thuê nhà ở xã hội.

Tại khu vực Đà Nẵng (trước hợp nhất), người đăng ký mua phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 15 m² sàn/người. Trường hợp đã có nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc từ 20 km trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc từ 30 km trở lên đối với các khu vực còn lại cũng được xem xét.

Bên cạnh đó, người đăng ký chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào tại khu vực Đà Nẵng (trước hợp nhất).

Các điều kiện tương tự cũng được áp dụng đối với người đăng ký mua nhà ở xã hội tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất).

Đối với nhóm người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân, người lao động và cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp độc thân phải có thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng. Nếu đang nuôi con chưa thành niên, mức thu nhập bình quân tối đa được nâng lên 35 triệu đồng/tháng.

Trường hợp đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân của hai vợ chồng không được vượt quá 50 triệu đồng/tháng.

Đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người độc thân phải có thu nhập bình quân hằng tháng không vượt quá tổng thu nhập của sĩ quan mang quân hàm đại tá.

Nếu đã kết hôn và cả hai vợ chồng đều thuộc lực lượng vũ trang, tổng thu nhập hằng tháng không được vượt quá hai lần tổng thu nhập của sĩ quan cấp hàm đại tá.

Trường hợp chỉ một người thuộc lực lượng vũ trang, tổng thu nhập hằng tháng của hai vợ chồng không được vượt quá tổng thu nhập của sĩ quan cấp hàm đại tá cộng với mức lương của người còn lại tại cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp.

Các nhóm đối tượng còn lại không phải đáp ứng điều kiện về thu nhập khi đăng ký mua nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, hộ gia đình và cá nhân thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở sẽ được mua, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm, đồng thời không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập.