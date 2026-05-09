Nhà ở xã hội vẫn ngoài tầm với của nhiều công nhân Đà Nẵng

Ngày 9.5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND thành phố với đoàn viên công đoàn, người lao động nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 300 đoàn viên, người lao động đại diện cho hơn 220.000 đoàn viên tại gần 1.780 công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Đây là diễn đàn để đoàn viên, người lao động trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị với lãnh đạo thành phố về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm và các chính sách an sinh.

Công nhân mỏi mòn chờ nhà ở xã hội

Tại buổi đối thoại, nhiều nội dung được người lao động quan tâm và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo thành phố như chính sách bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt, chỗ ở cho công nhân; nhà ở xã hội; chính sách vay vốn; giải quyết việc làm; đào tạo nghề và đào tạo lại để chuyển đổi ngành nghề.

Các vấn đề liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động… cũng được đưa ra thảo luận.

Một trong những vấn đề được nhiều công nhân phản ánh là việc tiếp cận nhà ở xã hội vẫn còn rất khó khăn. Nhiều người lao động cho biết giá bán và giá thuê nhà ở xã hội hiện vẫn vượt quá khả năng chi trả của công nhân, trong khi thu nhập phổ biến chỉ khoảng 6 - 8 triệu đồng mỗi tháng.

Chị Phan Thị Kim Oanh, công nhân Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng, cho rằng quy trình xét duyệt hồ sơ và chứng minh thu nhập còn phức tạp, khiến công nhân mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục để mua nhà ở xã hội.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hải, đại diện Công đoàn Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An, phản ánh nguồn cung nhà ở xã hội hiện quá ít so với nhu cầu thực tế, khiến nhiều công nhân vẫn phải sống trong các khu trọ chật hẹp, xuống cấp.

"Việc bốc thăm mua nhà ở xã hội hiện nay có tỷ lệ trúng rất thấp, khiến nhiều người lao động nản lòng", anh Hải chia sẻ.

Trả lời các ý kiến tại hội nghị, ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố là một trong những địa phương sớm quan tâm phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp.

Đến năm 2025, toàn thành phố có khoảng 20.000 căn nhà ở xã hội. Trong đó, ngân sách thành phố đã đầu tư khoảng 3.500 tỉ đồng để xây dựng hơn 11.000 căn hộ thuộc sở hữu nhà nước.

Sau khi triển khai đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng được giao chỉ tiêu hơn 26.000 căn hộ. Hiện thành phố đã xác định 36 dự án với khoảng 31.000 căn hộ; trong đó 24 dự án với khoảng 22.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đáng chú ý, thành phố đang triển khai 4 dự án nhà ở dành cho công nhân. Trong đó, khu nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Hòa Cầm sẽ được cải tạo thành nhà ở xã hội cho thuê với khoảng 200 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Dự án nhà ở Công đoàn tại phường Hải Vân cũng đang được triển khai với quy mô 735 căn hộ, tích hợp nhà trẻ, khu vui chơi và các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đang phối hợp nghiên cứu đầu tư thêm dự án nhà ở xã hội tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội quy mô 538 căn, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Khu công nghiệp mới phải có nhà lưu trú công nhân

Liên quan đến phản ánh về thủ tục tiếp cận nhà ở xã hội, ông Lê Văn Tuấn thừa nhận việc xác nhận hồ sơ hiện vẫn gây khó cho công nhân.

Theo đó, người lao động phải hoàn thiện nhiều thủ tục về xác nhận thu nhập, đối tượng và điều kiện nhà ở. Sở Xây dựng Đà Nẵng đã xây dựng chuyên mục riêng về nhà ở xã hội trên website để hướng dẫn thủ tục và giải đáp thắc mắc cho người dân trong vòng 24 giờ.

Về giá thuê nhà ở xã hội, lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng chi phí hiện chịu tác động lớn từ việc giá vật liệu và nhân công tăng cao. Thành phố đang nghiên cứu thêm cơ chế hỗ trợ như miễn chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng nhằm kéo giảm giá bán, giá thuê trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh pháp luật hiện hành đã cho phép doanh nghiệp trong khu công nghiệp đầu tư khu lưu trú phục vụ người lao động nếu quy hoạch có bố trí quỹ đất phù hợp.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu văn bản rà soát toàn bộ các khu công nghiệp hiện hữu và khu công nghiệp mới. Ông yêu cầu, các khu công nghiệp mới bắt buộc phải bố trí quỹ đất cho nhà lưu trú và các thiết chế phục vụ công nhân; các khu công nghiệp hiện hữu phải xây dựng lộ trình, thời hạn cụ thể để bổ sung hạ tầng an sinh cho người lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết cuộc tiếp xúc, đối thoại không chỉ là hoạt động trong Tháng Công nhân mà còn là diễn đàn quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo thành phố và tổ chức Công đoàn trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị mỗi kiến nghị của công nhân là tiếng nói từ thực tiễn, cần được lắng nghe, giải đáp kịp thời và chuyển hóa thành những giải pháp thiết thực cho người lao động, không để những kiến nghị chính đáng của người lao động bị bỏ ngỏ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, những ý kiến từ công nhân tại hội trường phản ánh rõ nhất đời sống, việc làm và những áp lực mà người lao động đang đối diện. Vì vậy, việc lắng nghe phải đi cùng trách nhiệm giải đáp, tháo gỡ và theo dõi đến cùng các vấn đề được nêu ra tại hội nghị.