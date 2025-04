Bất động sản thu lớn từ đâu?

Hà Nội chững lại sau các cơn sốt nóng

Theo Knight Frank Việt Nam, trong quý 1, giá bán căn hộ sơ cấp tại TP.HCM vẫn ổn định ở mức 3.648 USD/m2 do thị trường diễn biến chậm khi thiếu nguồn cung. Giá sơ cấp tại Hà Nội thu hẹp tốc độ tăng xuống còn 6% so với quý trước, đạt 3.083 USD/m2 do cạnh tranh từ thị trường thứ cấp của các dự án mở bán năm ngoái.