Bất động sản Việt Nam, điểm đến hấp dẫn của dòng tiền thế giới

5 năm nữa Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan

Theo ông Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng, thế giới đang có nhiều biến động nhưng Việt Nam vẫn duy trì được sự phát triển kinh tế, ổn định trong sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, qua đó thể hiện khả năng thích ứng trước các cú sốc bên ngoài.

Một trong những động lực tăng trưởng quan trọng là đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông ở khu vực phía nam được đẩy mạnh với hệ thống cao tốc, sân bay và cảng biển kết nối liên vùng không chỉ giải quyết bài toán logistics mà còn mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế.

Hạ tầng không đơn thuần là chi tiêu công mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy đô thị hóa, công nghiệp hóa và phát triển dịch vụ.

Thực tế cho thấy, nhiều khu vực sau khi được đầu tư hạ tầng đã nhanh chóng thu hút doanh nghiệp, hình thành các khu công nghiệp và đô thị mới, trong đó có sự tham gia ngày càng rõ nét của nhà đầu tư nước ngoài.

Không ít doanh nghiệp quốc tế sẵn sàng bỏ vốn với mức giá cao hơn chi phí ban đầu để phát triển khu công nghiệp tại Việt Nam. Điều này phản ánh niềm tin vào triển vọng dài hạn, cũng như kỳ vọng vào làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu trong thời gian tới.

TS Đinh Thế Hiển nhận định, Việt Nam đang hình thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các nền kinh tế như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Trong khi một số quốc gia chỉ duy trì mức tăng trưởng khoảng 3%, Việt Nam vẫn giữ được nhịp tăng cao hơn đáng kể hơn 6,5%/năm và tới đây là tăng trưởng hai con số. Nếu xu hướng này tiếp diễn, chỉ 5 năm nữa Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan về tăng trưởng.

Các chuyên gia nhận định trong cuộc đua thu hút vốn ngoại, Việt Nam đang là "người chiến thắng"

Ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc bộ phận quản lý cao cấp Công ty Savills TP.HCM cũng cho rằng, Việt Nam đang có những người láng giềng rất mạnh, dù là cạnh tranh về nguồn vốn, du lịch, phát triển nhà ở hay lượng khách hàng không. Thực tế, sự cạnh tranh trong khu vực đang diễn ra cực kỳ gay gắt.

Tuy nhiên, có một số điểm nổi bật giúp Việt Nam trở thành "người chiến thắng" rõ rệt và vươn lên dẫn trước:

Thứ nhất: Chính phủ thống nhất và rất mạnh mẽ. Thái Lan là một ví dụ điển hình về việc chính phủ có thể rơi vào tình trạng tê liệt, trong khi Chính phủ Việt Nam lại rất mạnh, ổn định và có tầm nhìn hướng về phía trước.

Thứ hai: Có rất nhiều bộ luật đã được thông qua tại Việt Nam trong 5 năm qua để quản lý nợ, bảo vệ môi trường và đưa các giao dịch bất động sản về đúng giá trị thị trường. Tất cả những điều này thực sự thúc đẩy quản trị tốt và tăng trưởng bền vững.

Thứ ba: Cam kết đầu tư vào hạ tầng chiếm tới 7% GDP. Đây là một khoản tiền khổng lồ từ chính phủ để "mồi" và thúc đẩy nền kinh tế. Dòng vốn này sẽ lan tỏa ra toàn bộ nền kinh tế. Cơ sở hạ tầng sẽ thay đổi hoàn toàn cách vận hành của cả quốc gia. Hãy nhìn vào miền Nam: sân bay Long Thành, cảng Cái Mép, Vành đai 3, 300 km đường sắt đô thị... Có rất nhiều dự án đang được triển khai. Điều này không xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác.

Cuối cùng là tốc độ đô thị hóa của Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tất cả các quốc gia khác đã "chạm trần", đã đạt đến giới hạn. Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng.

Đại đô thị đang hút dòng vốn ngoại

Theo ông Troy Griffiths, Việt Nam đang thu hút rất nhiều dòng vốn ngoại. Năm 2025, vốn ngoại vào bất động sản Việt Nam tăng hơn 22% so với năm trước đó. Trong khi 3 tháng đầu năm con số này tăng hơn 200% so với trước.

Dòng vốn này đang góp phần tạo dựng những "kỳ quan đô thị", những nơi không chỉ thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn là điểm đến để kéo kinh tế cả vùng đi lên. Ví dụ, Vinhomes Dream Paradise ở Cần Giờ đang thu hút mạnh dòng vốn cả trong và ngoài nước.

Vị này cho rằng, Việt Nam là quốc gia trải dài với đường bờ biển rất lớn và tiềm năng nhưng vẫn chưa thực sự được khai thác hết. "Tôi nghĩ các điểm đến ven biển luôn có sự cạnh tranh trên toàn thế giới. Vì vậy, Việt Nam nên tạo ra lợi thế cạnh tranh về giá cả, chất lượng và những giá trị cung cấp trong một đại đô thị được quy hoạch bài bản. Ở Thái Lan, Indonesia và nhiều nơi khác cũng có những dự án quy mô nhỏ rải rác khắp nơi, nhưng để có được một đại đô thị - nơi có giáo dục, y tế, giải trí, mọi thứ hội tụ tại một điểm và kết nối giao thông thuận tiện như dự án Vingroup ở Cần Giờ thì họ chưa có", ông Troy Griffiths nói.

Các đại đô thị như Vinhomes Dream Paradise tại Cần Giờ đang thu hút dòng vốn trong và ngoài nước

Đồng quan điểm, ông Stephen Higgins, Giám đốc Bộ phận Thị trường vốn, Cushman & Wakefield Nhật Bản cũng nhận định, Việt Nam là điểm đến đầu tư cực kỳ hấp dẫn, nhưng giống như bất kỳ nơi nào khác, tất cả phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Đối với các nhà đầu tư doanh nghiệp và các nhà phát triển, thị trường này rất "lôi cuốn" bởi tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ mà đất nước này sẽ trải qua trong vòng 10 - 20 năm tới.

Hiện nay, bất động sản Việt Nam đang thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhờ khả năng tạo ra các dự án đẳng cấp thế giới với chất lượng cao cấp nhưng mức giá lại rất hợp lý. Một trong những lợi thế lớn nhất của Việt Nam là quy mô của các dự án đại đô thị lên tới hơn 1.000 ha, như dự án Vinhomes Dream Paradise tại Cần Giờ.

Dự án tại Cần Giờ thực sự là một "kỳ quan" như vậy với địa thế tựa rừng hướng biển hiếm có và các cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới, nằm trong phạm vi 13 phút di chuyển đến trung tâm TP.HCM trong tương lai.

Nó mang lại môi trường sống vượt trội, tiện ích giải trí và các hoạt động hội nghị với hạ tầng hiện đại nhất ngay sát cạnh trung tâm truyền thống. Xu hướng này tương tự như những gì chúng ta đã thấy với Marina Bay Sands ở Singapore hay Đảo Cọ (The Palm) ở Dubai. Hiện tại, không có nơi nào khác ở châu Á thực hiện được một dự án như Vinhomes Cần Giờ, ngay sát một thành phố lớn hiện hữu, vì vậy đây là một cơ hội rất đặc biệt.

Điều này mang lại cơ hội hiếm có để thiết kế những khu đô thị mới hiện đại với đầy đủ tiện ích, một điều gần như không thể tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc hoặc Ấn Độ. Các tập đoàn như Vingroup đang ở vị thế độc tôn để thực hiện điều này, cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm từ biệt thự, căn hộ cao cấp trong một khu đô thị thông minh.

Ngoài các yếu tố truyền thống như vị trí, các nhà đầu tư nước ngoài hiện đang tìm kiếm những dự án được gọi là "kỳ quan đô thị", những điểm đến không chỉ tạo động lực kinh tế mà còn là chất xúc tác cho sự phát triển của cả vùng.