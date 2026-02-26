Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt gặp tê tê bò trong vườn, nam sinh Đà Nẵng mang đến công an giao nộp

Huy Đạt
Huy Đạt
26/02/2026 21:35 GMT+7

Phát hiện cá thể tê tê quý hiếm nặng 3,5 kg bò trong vườn nhà, nam sinh 17 tuổi ở Đà Nẵng đã nhanh chóng cùng gia đình mang đến công an giao nộp để thả về tự nhiên.

Ngày 26.2, Công an xã Thăng Bình (thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó phối hợp lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 25.2, em Trương Võ Quang Triết (17 tuổi, trú thôn Quý Thạnh 2, xã Thăng Bình) mang một cá thể tê tê trưởng thành đến trụ sở công an xã để trình báo, giao nộp. Cá thể này có thể trạng tốt, không có dấu hiệu bị thương, dài khoảng 110 cm (bao gồm cả đuôi), nặng khoảng 3,5 kg.

Bắt gặp tê tê bò trong vườn, nam sinh Đà Nẵng mang đến công an giao nộp- Ảnh 1.

Em Trương Võ Quang Triết giao nộp cá thể tê tê quý hiếm nặng 3,5 kg cho lực lượng chức năng

ẢNH: Đ.X

Theo xác minh ban đầu, đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, thuộc danh mục được bảo vệ nghiêm ngặt và có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Công an xã Thăng Bình đã tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu và thông báo cơ quan chức năng theo quy định.

Em Triết cho biết phát hiện cá thể tê tê tại khu vực vườn nhà. Nhận thức đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, em cùng gia đình chủ động đưa đến cơ quan công an giao nộp.

Đại diện Công an xã Thăng Bình ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của em Triết và gia đình trong việc chung tay bảo vệ động vật hoang dã.

Hiện cá thể tê tê đã được Công an xã Thăng Bình phối hợp Phòng Kinh tế xã, Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng hoàn tất thủ tục, bàn giao để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

