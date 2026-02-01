Ra đồng đặt lồng bắt cua, bất ngờ thấy tê tê quý hiếm chui vào

Chiều 1.2, Công an xã Thăng Điền (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa tiếp nhận 1 con tê tê quý hiếm do ông Trần Văn Thơm (48 tuổi, ở thôn An Thành 2, xã Thăng Điền) bàn giao để thả về tự nhiên.

Trước đó, sáng 31.1, khi ra cánh đồng thuộc thôn An Thành 2 để kiểm tra lồng cua đã đặt từ đêm trước, ông Thơm bất ngờ phát hiện 1 sinh vật lạ có vảy cứng đang cuộn tròn bên trong.

Cá thể tê tê quý hiếm mắc kẹt trong lồng bắt cua ẢNH: C.X

Qua quan sát, ông Thơm nhận ra đây là 1 con tê tê, loài động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm. Ngay lập tức, ông chủ động liên hệ và mang con vật đến trụ sở Công an xã Thăng Điền để trình báo, bàn giao.

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng xác nhận đây là cá thể tê tê nằm trong danh mục động vật quý hiếm, trọng lượng khoảng 5 kg. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể này có tình trạng sức khỏe ổn định, phản xạ bình thường.

Đại diện Công an xã Thăng Điền đã hoan nghênh tinh thần tự giác và ý thức bảo vệ động vật hoang dã của ông Thơm. Đây là một hành động đẹp, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.

Công an xã Thăng Điền đã hoàn tất thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để sớm đưa cá thể tê tê này trở về môi trường tự nhiên an toàn.