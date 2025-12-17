Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Cá thể tê tê quý hiếm lạc vào nhà dân ở đảo Cù Lao Chàm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/12/2025 19:17 GMT+7

Một cá thể tê tê quý hiếm đã được người dân đảo Cù Lao Chàm (TP.Đà Nẵng) phát hiện và chủ động bàn giao cho lực lượng chức năng để đưa trở lại môi trường tự nhiên.

Chiều 17.12, lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (TP.Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng vừa phối hợp triển khai biện pháp cứu hộ, thả một cá thể tê tê quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ông Trần Can (ở thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, TP.Đà Nẵng) phát hiện một cá thể tê tê gần nhà, và thông báo cho cơ quan chức năng.

Cá thể tê tê này có trọng lượng 3,2 kg, chiều dài 93 cm.

Đà Nẵng: Cá thể tê tê quý hiếm lạc vào nhà dân ở đảo Cù Lao Chàm - Ảnh 1.

Cá thể tê tê quý hiếm có trọng lượng 3,2 kg, chiều dài 93 cm

ẢNH: BQL KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN CÙ LAO CHÀM

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã kiểm tra, thực hiện các biện pháp cứu hộ cần thiết, bảo đảm an toàn trước khi thả tê tê về khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm.

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm đánh giá, việc người dân chủ động thông báo khi phát hiện động vật hoang dã quý hiếm là hành động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi phát hiện các loài động vật hoang dã cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý đúng quy định.

Đà Nẵng: Cá thể tê tê quý hiếm lạc vào nhà dân ở đảo Cù Lao Chàm - Ảnh 2.

Cá thể tê tê sau đó được thả về môi trường tự nhiên

ẢNH: BQL KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN CÙ LAO CHÀM

Tê tê Java là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được bảo vệ ở mức độ cao nhất theo Nhóm IB, quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ và được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Vì vậy, mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép loài cá thể tê tê quý hiếm này đều bị nghiêm cấm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

