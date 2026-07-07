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Thời sự Pháp luật

Bắt giam 1 cựu thẩm phán TAND TP Hà Nội

Tuyến Phan
Tuyến Phan
Ông Nguyễn Đăng Phong, cựu thẩm phán TAND TP.Hà Nội, bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 7.7, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đăng Phong, cựu thẩm phán TAND TP.Hà Nội, về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ "làm sai lệch hồ sơ vụ án" xảy ra trong quá trình giải quyết một vụ án về "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Bắt giam 1 cựu thẩm phán TAND TP Hà Nội - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Đăng Phong

ẢNH: BVPL

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, quá trình xét xử sơ thẩm vụ án trên, ông Phong đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của thẩm phán - chủ tọa phiên tòa.

Hành vi này dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỉ đồng, không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo, tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Lê Thị Hồng Nhung, cựu kiểm sát viên Viện KSND TP.Hà Nội, về tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Bà Nhung bị cáo buộc có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, dẫn đến quá trình truy tố của Viện KSND TP.Hà Nội và xét xử sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc trong vụ án đã đề cập ở trên.

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