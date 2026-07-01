Đề xuất bỏ Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Một trong những nội dung quan trọng được xây dựng tại dự thảo là hoàn thiện tổ chức, bộ máy của cơ quan điều tra phù hợp với tổ chức mới của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; phân định rõ và bảo đảm tính độc lập, khách quan giữa hoạt động điều tra, công tố.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố một bị can ẢNH: BVPL

Theo đó, Bộ Công an đề xuất không quy định Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao; bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện; giao bộ trưởng Bộ Công an và bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy cơ quan điều tra của mỗi ngành.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh được tiến hành điều tra các vụ án hình sự quy định từ chương XIV đến chương XXIV của bộ luật Hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét của TAND.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của các cơ quan điều tra trong quân đội phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới khi bỏ Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Quân sự Trung ương.

Bộ Công an cho hay, việc tổ chức cơ quan điều tra ở nhiều bộ, ngành tạo ra nhiều đầu mối khiến hệ thống cơ quan điều tra vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, chưa phân định rõ thẩm quyền của các cơ quan điều tra.

Việc sửa đổi về tổ chức, bộ máy cơ quan điều tra sẽ giúp khắc phục tình trạng trên, phân định rõ ràng các chức năng điều tra, truy tố và xét xử của cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án.

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự hiện hành quy định Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao có thẩm quyền tiến hành điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ quy định tại chương XXIII và chương XXIV của bộ luật hình sự xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc cơ quan điều tra, TAND, viện KSND, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của TAND.

Dự thảo luật sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 khóa XVI.