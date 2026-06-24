Cựu kiểm sát viên bị bắt vì làm sai lệch hồ sơ vụ án

Ngày 24.6, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung, cựu kiểm sát viên Viện KSND TP.Hà Nội về tội “làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Lê Thị Hồng Nhung (áo trắng) ẢNH: BVPL

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm “tổ chức đánh bạc” và "đánh bạc”.

Cơ quan điều tra phát hiện có 2 bản kết luận điều tra vụ án hình sự, cùng số, ngày tháng năm ban hành nhưng khác nhau về hành vi đánh bạc, số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỉ đồng, không được hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án nêu trên, bà Lê Thị Hồng Nhung đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Hành vi này dẫn đến quá trình truy tố của Viện KSND TP.Hà Nội và xét xử sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc của các bị can.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao còn phát hiện nhiều đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc chưa được xem xét, xử lý, do đó đã chuyển tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

