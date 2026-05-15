Viện KSND tối cao tham quan mô hình tòa án điện tử ở TP.HCM

Sáng 15.5, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Đức Thái đã có buổi thăm và làm việc tại TAND khu vực 1 (TP.HCM).

Theo ông Nguyễn Đức Thái, qua theo dõi thông tin trên báo, đài, Viện KSND tối cao thành lập đoàn công tác, đến tham quan và học hỏi mô hình tòa án điện tử và phần mềm hỗ trợ tranh tụng, đang được áp dụng tại TAND khu vực 1 (TP.HCM).

Mục đích của buổi thăm và làm việc là hướng tới xây dựng hệ thống công nghệ hiện đại, toàn diện, hỗ trợ tích cực cho công tác của toàn ngành kiểm sát.

Đoàn công tác của Viện KSND tối cao thăm Phòng Số hóa chuyên trách, kho dữ liệu của TAND khu vực 1 (TP.HCM) Ảnh: THẢO NHÂN

Tại buổi làm việc, Chánh án TAND khu vực 1 Nguyễn Quang Huynh báo cáo đơn vị đã xây dựng được một "kho tài nguyên" số đáng kinh ngạc. Xác định dữ liệu là huyết mạch, đơn vị đã số hóa toàn diện 100% bản án từ năm 1976 của quận 1, quận 3 và quận 4 (cũ).

Tính đến tháng 4.2026, sau khi thành lập Phòng Số hóa chuyên trách, kho dữ liệu của đơn vị đã đạt quy mô trên 10 TB với khoảng 32 triệu trang tài liệu. Đáng chú ý, đơn vị đã tự phát triển hệ sinh thái 4 phần mềm lõi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ thẩm phán tóm tắt văn bản, cảnh báo án quá hạn, và cho phép người dân nộp đơn trực tuyến thông qua xác thực sinh trắc học ngay tại nhà.

Theo thống kê, việc chuyển đổi số tại đây đã giúp giảm hơn 30% thời gian giải quyết án, tiết kiệm 90% chi phí in ấn và 80% không gian lưu trữ hồ sơ.

Ông Nguyễn Cao Trí, chuyên viên công nghệ tại TAND khu vực 1 giới thiệu quy trình số hóa dữ liệu Ảnh: THẢO NHÂN

Tăng cường chuyển đổi số trong ngành kiểm sát

Sau khi nghe báo cáo và tham quan mô hình tổ chức tòa án điện tử, phòng số hóa, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao đánh giá cao sự quyết tâm của TAND khu vực 1 TP.HCM trong quá trình xây dựng mô hình tòa án điện tử, đặc biệt là phần mềm hỗ trợ tranh tụng.

“Sản phẩm này rất hiệu quả, gần như các phòng nghiệp vụ của Viện KSND và TAND tối cao đều hướng tới”, ông Thái nhận xét.

Ông Nguyễn Đức Thái trải nghiệm phần mềm hỗ trợ tranh tụng tại phiên tòa Ảnh: THẢO NHÂN

Ông Thái đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin (thuộc Cục 2, Viện KSND tối cao) phối hợp với TAND khu vực 1 để nghiên cứu, thực hiện báo cáo, đề xuất theo hướng xây dựng phần mềm hỗ trợ tranh tụng cho toàn ngành kiểm sát.

Phó viện trưởng Viện KSND tối cao cũng bày tỏ mong muốn TAND khu vực 1 sẽ phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ kỹ thuật, hoàn thiện mô hình chuẩn.