Bắt giam 2 bị can đưa 11 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam

Ngày 15.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; đồng thời khởi tố, thực hiện bắt giam 2 bị can có liên quan để điều tra.

Cụ thể, 2 bị can Vương Xuân Hải (39 tuổi, trú tại tổ 21, Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) và Phạm Văn Thanh (37 tuổi; trú tại TT.Quảng Hà, H.Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) bị bắt giam về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Trước đó, vào ngày 22.10, tại khu vực trạm thu phí đoạn qua H.Hải Hà, thuộc cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Quảng Ninh), Cục CSGT (Bộ Công an) phát hiện xe ô tô do Phạm Văn Thanh điều khiển có dấu hiệu nghi vấn.





Khi Thanh đang điều khiển xe ô tô chở 11 người Trung Quốc đến khu vực nói trên để bàn giao cho Vương Xuân Hải thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số người ngoại quốc này đều nhập cảnh trái phép.

Các bị can khai nhận chở 11 người Trung Quốc nói trên từ khu vực bờ biển thuộc P.Trà Cổ, TP.Móng Cái để đưa vào sâu nội địa.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.