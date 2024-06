Bắt giam 2 bị can khai thác cát trái phép trị giá hơn 1 tỉ đồng

Ngày 17.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Hùng (52 tuổi) và Nguyễn Văn Hận (41 tuổi, cùng ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Đây là 2 bị can khai thác cát trái phép với khối lượng trên 12.000 m3.

Nguyễn Văn Hận (trái) và Trần Thanh Hùng tại cơ quan công an CACC

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cũng đã phối hợp Viện KSND TP.Cần Thơ ra lệnh khám xét chỗ ở của Hùng và Hận, thu giữ một số tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, Hùng và Hận có hành vi khai thác khoáng sản cát không có giấy phép với khối lượng trên 12.000 m3, trị giá hơn 1 tỉ đồng. Số lượng cát này sau đó được cả 2 bán cho nhiều người để thu lợi bất chính.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra xử lý hành vi khai thác cát trái phép đối với Hùng và Hận.