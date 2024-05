Khai thác cát trái phép còn chống trả công an

Ngày 11.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Nhật Tùng (39 tuổi) và Lê Văn Minh (40 tuổi), cùng trú tại TT.Kẻ Sặt, H.Bình Giang (Hải Dương) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ khi bị phát hiện khai thác cát trái phép.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 20 ngày 19.4, tổ công tác của Đội CSGT-Trật tự Công an H.Gia Lộc tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Kim Sơn (thuộc địa phận thôn Hưng Long, xã Yết Kiêu, H.Gia Lộc) theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ công tác phát hiện một tàu vỏ bê tông không kẻ vẽ số hiệu do Tùng điều khiển đang thực hiện việc hút, khai thác cát trái phép dưới lòng sông.

Phát hiện sự việc, tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu tàu hút cát chấm dứt ngay hành vi vi phạm, dừng tàu để kiểm tra. Tuy nhiên, lái tàu không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển tàu bỏ chạy về hướng H.Cẩm Giàng.

Cùng với đó, người đang vận hành hệ thống máy móc để bơm hút cát là Minh, đã dùng ống xịt nước áp lực cao của tàu xịt nước xuống lòng sông, hướng về phía ca nô của tổ công tác.

Lê Văn Minh và Đào Văn Nhật Tùng tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Theo lãnh đạo Đội CSGT-Trật tự Công an H.Gia Lộc, trước khi thực hiện hành vi khai thác cát, Tùng và Minh đã thống nhất về việc đối phó với lực lượng chức năng trong trường hợp bị phát hiện. Do đó, khi ca nô của tổ công tác áp sát, các đối tượng lập tức tăng tốc bỏ chạy.

Vì quãng đường và thời gian bỏ chạy dài, khi bị lực lượng công an truy đuổi, Tùng và Minh đều dùng ống xịt nước cao áp hướng về phía ca nô của lực lượng công an. Hành vi này của các bị can dẫn đến nguy cơ mất lái, lật, chìm phương tiện.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, tầm quan sát bị hạn chế, các đối tượng chống đối quyết liệt, nên tổ công tác đã điều khiển ca nô giữ khoảng cách với tàu hút cát để bảo đảm an toàn, đồng thời tiếp tục ra tín hiệu cho các đối tượng dừng tàu.

Khi lực lượng công an truy đuổi đến khu vực sông thuộc thôn Tân Cờ (xã Cẩm Phúc, H.Cẩm Giàng, Hải Dương) Tùng và Minh bỏ tàu rồi bơi lên bờ tẩu thoát. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên khoang chứa của tàu lúc này có khoảng hơn 22m3 cát.

Được cơ quan công an triệu tập, Tùng và Minh đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Gia Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.