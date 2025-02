Bắt giam giám đốc lừa đảo định cư Canada

Ngày 21.2, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Triệu, Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC (viết tắt Công ty NTTC), có trụ sở ở P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Triệu, Giám đốc Công ty NTTC ẢNH: CTV

Trước đó, đầu tháng 10.2024, PC03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn, làm thủ tục đầu tư, định cư để nhập quốc tịch tại Canada.

Theo đó, PC03 nhận được đơn tố giác của ông N.T.B và ông C.M.Đ (đều ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tố cáo ông Triệu, bà L.T.N, bà N.T.K.T (nhân viên của Công ty NTTC) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn, làm thủ tục đầu tư, định cư để nhập quốc tịch tại Canada.

Sau khi ký hợp đồng nhận tiền thì không thực hiện bất cứ hoạt động gì, lẩn tránh, bỏ trốn, đóng cửa trụ sở công ty.



Vào cuộc điều tra, PC03 xác định nội dung đơn tố giác của ông Đ. có dấu hiệu tội phạm 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Vì vậy Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án vào tháng 10.2024.

Theo nội dung vụ việc, năm 2018, vợ chồng ông Đ. lên mạng tìm hiểu về việc đầu tư kinh doanh, định cư tại Canada thì biết đến Công ty NTTC, Triệu cùng bà L.T.N, bà N.T.K.T.

Theo như lời giới thiệu của ông Triệu và bà N. thì Công ty NTTC là đơn vị có cung cấp, hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến đầu tư tại Canada.

Theo đó, ông Triệu và bà N. sẽ chịu trách nhiệm trong việc điều hành, quản lý và môi giới tại Việt Nam. Bà T. thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc hoạt động đầu tư tại Canada, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động, quy trình diễn ra tại nước ngoài.

Hai vợ chồng bay qua Canada xác minh mới biết bị lừa đảo

Do tin lời ông Triệu, bà T., bà N. nên ngày 5.1.2019, ông Đ. ký với Công ty NTTC do ông Triệu đại diện ký giao kết 'hợp đồng dịch vụ', hơn 1 tỉ đồng phí tư vấn, thủ tục đầu tư tại Canada, thuê luật sư Cannada; 2,7 tỉ đồng phí mua lại cơ sở kinh doanh (quán cà phê) do bà T. làm chủ.

Sau 2 năm chuyển tiền thành công cho bà N. thì đến nay vợ chồng ông Đ. không nhận được bất kỳ thông tin gì về hồ sơ đầu tư từ phía Canada theo hợp đồng đã ký.

Vợ chồng ông Đ. bay sang Canada để xác minh về cơ sở kinh doanh đã ký mới biết không có sự tồn tại của quán cà phê nào. Tìm đến văn phòng luật sư tại Canada biết được phía Công ty NTTC không hề thuê luật sư tại Cannada.

Theo đơn tố giác của ông Đ., đến nay phía Công ty NTTC, ông Triệu, bà N., bà T. chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Trước đó, PC03 cũng nhận đơn của ông N.T.B (ở Q.Phú Nhuận) tố cáo Nguyễn Văn Triệu, bà N.T.K.T, bà L.T.N. Theo đó, tháng 9.2020, do tin tưởng 3 người này nên đã ký hợp đồng mua doanh nghiệp để vận hành tại Canada với giá 2 tỉ đồng; thuế phí làm hồ sơ, thuê luật sư hơn 1,1 tỉ đồng. Sau khi chuyển tiền thành công cho bà N. thì đến nay không nhận được bất kỳ thông tin gì về hồ sơ đầu tư từ Canada theo hợp đồng.

PC03 đề nghị bà N.T.K.T và L.T.N lên cơ quan công an trình diện, làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Ngoài ra, PC03 cũng kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm trên và Công ty NTTC thì nhanh chóng đến PC03 địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, P.14, Q.10 gặp điều tra viên Nguyễn Minh Đức, số điện thoại 0774.764.444 để trình báo, phối hợp điều tra.

Hiện PC03 đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hợp đồng dịch vụ đầu tư và định cư tại Canada nói trên.