Bắt giam nghịch tử đánh mẹ già 81 tuổi

Ngày 13.8, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghịch tử đánh mẹ. Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ bắt tạm giam bị can đối với ông T.V.P (54 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Trước đó, lúc 19 giờ 25 ngày 10.8, Công an P.Hòa Phát nhận được tin báo của người dân về việc ông T.V.P (ngụ đường Trường Chinh, P.Hòa Phát) đánh mẹ ruột.



Khi Công an P.Hòa Phát đến nơi, thì ông T.V.P đã ngưng đánh. Tuy nhiên, lúc này mẹ ông là bà T.T.K.V (81 tuổi) đã bị đánh sưng mặt, bầm tím trên người.

Tường trình với công an, ông T.V.P thừa nhận hành vi đánh mẹ ruột. Nguyên do, ông P. mua cháo về nhưng mẹ không chịu ăn nên ông bực tức, lớn tiếng chửi bới và dùng tay, cầm dép nhựa đánh mẹ để "hù dọa", mục đích là để bà V. ăn.

Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tiếp tục làm rõ vụ nghịch tử đánh mẹ ruột.