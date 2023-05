Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra vụ người bán mì Quảng bị khách đánh sưng mặt

Hiện công an đã xác định được người đánh người bán mì Quảng và đang lập hồ sơ xử lý.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng cùng ngày, chị H.T.T.Hà (43 tuổi, ngụ H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), người bán mì Quảng bị khách đánh cho biết, chị vẫn bị choáng, cả đêm nôn ói. Ngoài ra, mắt trái của chị thì bị bầm tím và sưng mặt.



Chị Hà với khuôn mặt bầm tím NGUYỄN LONG

Chị Hà cho biết, chiều 12.5, do em gái có việc bận nên chị ra TT.Ngãi Giao (H.Châu Đức) đứng bán mì Quảng giúp. Gần 21 giờ cùng ngày, 1 người đàn ông đến quán gọi tô mì Quảng.

"Sau khi mang tô mì cùng đĩa rau đến cho người đàn ông này thì tôi quay lại chỗ nấu mì bán. Người này hỏi khay gia vị thì tôi chỉ phía sau lưng nhờ anh ta lấy giúp. Người này liền đứng lên chửi "Tao ăn trả tiền mà sao mày sai tao ?". Tôi có nói là nhờ anh lấy giúp, chứ có sai gì đâu, thì người này cầm đôi đũa ném xuống đất. Tôi nói anh không ăn thì tôi trả tiền lại", chị Hà kể.

Khi chị Hà đến quầy bán thì người khách này đi theo sau dùng 1 số vật dụng ném vào người rồi xông đến đánh túi bụi.

Camera ghi lại cảnh người bán mì Quảng bị hành hung ẢNH CẮT TỪ CLIP

"Khi bị tát vào mặt thì tôi có đánh trả lại người khách này 1 cái. Tiếp đó, người khách này nắm đầu tôi đánh liên tục. Dùng cái tô đập vào đầu tôi liên tục. Khi tôi bị nắm đầu đè xuống đất còn bị người khách đá vào mặt", chị Hà kể tiếp.

Theo camera tại quán ghi lại vụ việc xảy ra lúc 20 giờ 57 ngày 12.5. Người khách liên tục đánh nạn nhân vào vùng đầu, mặt. Khi người khách cầm dao trong quán thì chị Hà bỏ chạy. Người khách bỏ dao lại rồi đi khỏi quán. Nhiều thực khách chứng kiến vụ việc nhưng không ai dám can ngăn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an H.Châu Đức cho biết clip người khách đánh chị Hà sưng mặt, tím mắt đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội. "Công an xác định người khách này là Đ.B.D, còn gọi là D. "heo", ngụ TT.Ngãi Giao. Công an sẽ mời làm việc với bị hại để lập hồ sơ xử lý", cán bộ này cho hay.