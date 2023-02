Quảng Ninh: Bị đá vào mặt, nữ công chứng viên tổn thương 1% cơ thể

Ngày 28.2, thông tin từ Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (42 tuổi, trú TP.Uông Bí, Quảng Ninh) bị một người đàn ông nhổ bọt, dùng chân đá vào mặt khiến nữ công chứng viên này phải nhập viện điều trị.



Ông Dũng dùng chân đá vào mặt chị N.T.T. ẢNH CẮT MÀN HÌNH

Qua xác minh ban đầu, người bị tố giác là ông Vũ Tiến Dũng (45 tuổi, trú thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng).

Theo trình báo của chị N.T.T, vào 9 giờ 30 ngày 23.2, ông Vũ Tiến Dũng xông vào văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương (khu Trới, P.Hoành Bồ, TP.Hạ Long) gây rối. Tại đây, ông Vũ Tiến Dũng có hành động phản cảm khi nhổ bọt về phía chị N.T.T.

Không dừng lại ở đó, ông Dũng còn dùng chân đá mạnh vào mặt chị N.T.T khiến nạn nhân bị sừng vù ở má và phải tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị. Qua giám định của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế Quảng Ninh, chị N.T.T bị tổn thương 1% cơ thể.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long đang tiếp tục điều tra vụ việc; đồng thời làm rõ hành vi làm nhục người khác của ông Vũ Tiến Dũng.

Vết tím bầm trên mặt chị N.T.T sau khi nhận cú đá của ông Dũng NH

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong các ngày qua, cộng đồng mạng xã hội tại Quảng Ninh "dậy sóng" trước đoạn clip ghi lại cảnh chị N.T.T. bị ông Vũ Tiến Dũng nhổ bọt, đá trúng mặt ngay tại văn phòng công chứng, trước sự chứng kiến của nhiều khách hàng.

Ngay sau vụ việc, người dân tỏ ra bất bình trước hành động côn đồ của ông Vũ Tiến Dũng khi đã "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với phụ nữ. Đã vậy, người đàn ông này còn có hành động phản cảm khi nhổ bọt vào chị N.T.T.

Cũng theo chị N.T.T, ông Vũ Tiến Dũng đã nhiều lần có hành động đe dọa chị do mâu thuẫn trong việc quản lý văn phòng công chứng nói trên. Do sợ hại, chị N.T.T đã phải làm đơn "cầu cứu" tới thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.