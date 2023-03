Hội LHPN Quảng Ninh vào cuộc vụ nữ công chứng viên bị đánh sưng mặt

Ngày 3.3, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi đến Công an tỉnh Quảng Ninh, Sở LĐ-TB-XH, cùng các địa phương: TP.Hạ Long và TP.Uông Bí, đề nghị vào cuộc, làm rõ vụ nữ công chứng viên bị người đàn ông đánh sưng mặt ngay tại văn phòng làm việc.



Người đàn ông đá trúng mặt nữ công chứng viên CHỤP MÀN HÌNH

Theo Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội phản ánh về việc một nữ công chứng viên bị người đàn ông đánh ngay tại văn phòng ở P.Hoành Bồ (TP.Hạ Long), đơn vị đã có văn bản gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị xác minh, làm rõ.

Cụ thể, đơn vị này đã chỉ đạo Hội LHPN TP.Hạ Long phối hợp chặt chẽ Công an TP.Hạ Long và đơn vị chức năng tại địa phương tiếp cận, nắm thông tin; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nạn nhân bị bạo lực và kiến nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với đối tượng gây bạo lực; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân ổn định tâm lý.

Nữ công chừng viên bị đánh sưng mặt CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo vị lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã có văn bản gửi đến Công an tỉnh; Sở LĐ-TB-XH, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, đề nghị phối hợp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc; phối hợp thực hiện các hoạt động can thiệp, hỗ trợ, giúp đỡ, bảo đảm an toàn cho nạn nhân; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, người lao động bị bạo lực.

Ngoài ra, Hội Công chứng tỉnh Quảng Ninh cũng có văn bản gửi tới Hiệp hội Công chứng Việt Nam vào cuộc làm rõ việc mua bán, chuyển nhượng tại văn phòng công chứng viên Nguyễn Thị Thương. Đây là nguồn cơn dẫn đến vụ nữ công chứng viên bị người đàn ông đá sưng mặt phải nhập viện.

Ngoài ra, Hội Công chứng tỉnh Quảng Ninh cũng kiến nghị Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ các hành vi: làm nhục người khác, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích đối với người đàn ông đã đánh nữ công chứng viên.

Người đàn ông chỉ tay, chửi nữ công chứng viên tại văn phòng CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong các ngày qua, cộng đồng mạng xã hội tại Quảng Ninh "dậy sóng" trước đoạn clip ghi lại cảnh chị Nguyễn Thị Thương bị ông Vũ Tiến Dũng (45 tuổi, trú thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) nhổ nước bọt, đá trúng mặt ngay tại văn phòng công chứng, trước sự chứng kiến của nhiều khách hàng.

Ngay sau vụ việc, người dân tỏ ra bất bình trước hành động côn đồ của ông Vũ Tiến Dũng đối với phụ nữ. Người này còn có hành động phản cảm khi nhổ nước bọt vào chị Nguyễn Thị Thương.

Theo chị Nguyễn Thị Thương, ông Vũ Tiến Dũng đã nhiều lần có hành động đe dọa chị do mâu thuẫn trong việc quản lý văn phòng công chứng nói trên. Do sợ hãi, chị Nguyễn Thị Thương đã làm đơn "cầu cứu" đến thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau đó, Công an TP.Hạ Long đã vào cuộc điều tra. Qua giám định của Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Quảng Ninh), chị Nguyễn Thị Thương bị tổn thương 1% cơ thể.