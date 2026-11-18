Ngày 18.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đàm Hải Hoàng (35 tuổi, trú P.Gia Viên, TP.Hải Phòng), để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã thi hành lệnh tạm giam đối với Đàm Hải Hoàng ẢNH: CAHP

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 2.2025, Hoàng lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân, đồng thời quản trị 25 fanpage; trong đó có fanpage "Cấm Xóa Bài", "Thằng Rách Việc"…

Thông qua các tài khoản này, Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật liên quan đến cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh nhằm thu hút tương tác.

Khi các bài viết lan truyền, Hoàng lợi dụng tâm lý lo sợ bị ảnh hưởng danh dự, uy tín của những người liên quan để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền gỡ bài.

Khoảng 30 cá nhân, cơ sở kinh doanh bị đăng bài

Công an TP.Hải Phòng bước đầu xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và hoạt động kinh doanh.

Một số người đã chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng hoặc qua tài khoản ngân hàng của người khác theo yêu cầu, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền được xác định bước đầu trên 100 triệu đồng.

Sau khi công an thông tin về vụ việc, nhiều người đã đến trình báo, gửi đơn tố giác. Trong số này có chủ cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ bị đăng thông tin sai sự thật; một số cá nhân bị đưa hình ảnh đời tư lên mạng hoặc bị cắt ghép hình ảnh kèm lời lẽ xúc phạm.

Đáng chú ý, nhiều bài viết thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận miệt thị, khiến thông tin lan truyền rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bị đăng bài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đang mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.