Tạm giữ hình sự nghi phạm quản trị 25 fanpage, dùng bài 'bóc phốt' cưỡng đoạt tài sản

Ngày 14.11, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố này đã tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng (35 tuổi, trú P.Gia Viên, TP.Hải Phòng), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 bộ luật Hình sự.

Đàm Hải Hoàng tại cơ quan công an ẢNH: PHÚC LINH

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2.2025, Hoàng lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân, liên kết quản trị 25 fanpage cùng 3 hội nhóm có lượng tương tác trên mạng xã hội.

Trong số này có 7 fanpage mang tên "Cấm Xoá Bài", 5 fanpage "Thằng Rách Việc", 3 fanpage "Thằng Mặt Lxx" cùng các trang "Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng", "Truy Tìm Nợ Xấu Hải Phòng"…

Thông qua hệ thống tài khoản trên, Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh tiêu cực liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng. Các bài viết thu hút lượt xem, bình luận, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và hoạt động kinh doanh của những người bị nhắc tên.

Cơ quan công an xác định có khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh bị Hoàng đăng tải thông tin mang tính bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật.

Đáng chú ý, một số người đã phải chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng hoặc qua tài khoản trung gian theo yêu cầu của người này, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác.

Tổng số tiền giao dịch liên quan bước đầu được xác định hơn 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang làm rõ số tiền có dấu hiệu bị cưỡng đoạt.

Theo cơ quan công an, Hoàng sử dụng nhiều tài khoản, fanpage khác nhau nhằm che giấu danh tính người quản trị, phục vụ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh những người liên quan.