    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tạm giữ hình sự nghi phạm quản trị 25 fanpage, dùng bài 'bóc phốt' cưỡng đoạt tài sản

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu

    Quản trị 25 fanpage Facebook, Đàm Hải Hoàng bị cáo buộc dùng các bài đăng 'bóc phốt' gây áp lực với hàng chục cá nhân, cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng để cưỡng đoạt tài sản.

    Ngày 14.11, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố này đã tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng (35 tuổi, trú P.Gia Viên, TP.Hải Phòng), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 bộ luật Hình sự.

    Quản trị 25 fanpage, dùng bài 'bóc phốt' cưỡng đoạt hơn 100 triệu đồng - Ảnh 1.

    Đàm Hải Hoàng tại cơ quan công an

    ẢNH: PHÚC LINH

    Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2.2025, Hoàng lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân, liên kết quản trị 25 fanpage cùng 3 hội nhóm có lượng tương tác trên mạng xã hội.

    Trong số này có 7 fanpage mang tên "Cấm Xoá Bài", 5 fanpage "Thằng Rách Việc", 3 fanpage "Thằng Mặt Lxx" cùng các trang "Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng", "Truy Tìm Nợ Xấu Hải Phòng"…

    Thông qua hệ thống tài khoản trên, Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh tiêu cực liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng. Các bài viết thu hút lượt xem, bình luận, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và hoạt động kinh doanh của những người bị nhắc tên.

    Cơ quan công an xác định có khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh bị Hoàng đăng tải thông tin mang tính bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật.

    Đáng chú ý, một số người đã phải chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng hoặc qua tài khoản trung gian theo yêu cầu của người này, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác.

    Tổng số tiền giao dịch liên quan bước đầu được xác định hơn 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang làm rõ số tiền có dấu hiệu bị cưỡng đoạt.

    Theo cơ quan công an, Hoàng sử dụng nhiều tài khoản, fanpage khác nhau nhằm che giấu danh tính người quản trị, phục vụ hành vi chiếm đoạt tài sản.

    Ngày 12.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

    Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh những người liên quan.

    Tin liên quan

    Admin duyệt đăng đòi nợ, bôi nhọ, bóc phốt: Coi chừng đi tù

    Admin duyệt đăng đòi nợ, bôi nhọ, bóc phốt: Coi chừng đi tù

    Núp bóng những tài khoản ẩn danh để đăng bài đòi nợ, bóc phốt, bôi nhọ danh dự người khác... tràn lan trên mạng xã hội, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Admin đăng bài có đơn thuần chỉ là "người duyệt bài"?

    Khám phá thêm chủ đề

    Cưỡng đoạt tài sản bóc phốt Hải Phòng Công An Hải Phòng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận