Giám đốc công ty môi trường bị tạm giữ vì nghi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 26.10, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa phá chuyên án, tạm giữ hình sự 3 người thuộc Công ty TNHH Môi trường HT88 để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phùng Văn Huy, Nguyễn Hữu Lợi và Đinh Ngọc Quý

ẢNH: H.P

Người được xác định cầm đầu nhóm này là Phùng Văn Huy (38 tuổi, trú tại P.Thành Đông, TP.Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, đồng thời quản lý, điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93.

Theo cơ quan công an, Huy bị nghi lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2023, Huy thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88, đặt trụ sở tại khu Cống 6, quốc lộ 37, xã Trần Phú, TP.Hải Phòng.

Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Huy là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài điều hành Công ty TNHH Môi trường HT88, Huy còn quản lý Công ty TNHH Môi trường xanh 93, có trụ sở tại khu vực cổng Khu công nghiệp An Phát 1. Người này cũng kinh doanh quán nhậu Bầu Bạn tại địa chỉ đặt trụ sở Công ty TNHH Môi trường HT88.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng phát hiện nhóm của Huy có biểu hiện lợi dụng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo kết quả điều tra bước đầu, nhóm này bị nghi liên quan đến các hành vi cưỡng đoạt tài sản và gây ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp An Phát 1 cùng các khu vực lân cận.

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, ngày 22.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã phá chuyên án, tiến hành xử lý các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Phùng Văn Huy cùng 2 nhân viên Công ty TNHH Môi trường HT88, gồm Nguyễn Hữu Lợi (32 tuổi, trú tại xã Nam Sách) và Đinh Ngọc Quý (34 tuổi, trú tại xã Thái Tân), cùng thuộc TP.Hải Phòng, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an TP.Hải Phòng, Lợi và Quý là nhân viên, lái xe của Công ty TNHH Môi trường HT88.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.