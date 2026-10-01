Khởi tố 6 bị can 'núp bóng' doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 1.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can về tội "cưỡng đoạt tài sản", gồm: Phạm Văn Hoành (là Giám đốc Công ty cổ phần Mua bán nợ Công Danh), Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh, Mai Danh Kiệm, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Ba (đều ở TP.HCM).

6 bị can "núp bóng" doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra, vào tháng 6.2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty cổ phần Mua bán nợ Công Danh tại phường Linh Xuân, TP.HCM. Dưới danh nghĩa kinh doanh, Hoành ký các hợp đồng giả cách với khách hàng nhằm thực chất nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm.

Khi ký kết, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ mà thỏa thuận hưởng từ 15% đến 22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Các hợp đồng này được sử dụng làm vỏ bọc để đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Khủng bố tinh thần nạn nhân, "ăn chặn" tiền thu nợ

Dưới sự điều hành trực tiếp của Hoành, các nhân viên được phân công vai trò rõ ràng: Bốn và Thanh quản lý, phân công người đi thu hồi nợ; Hà tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng và chuyển giao hồ sơ; các nhân viên khác trực tiếp đến nhà ở hoặc nơi làm việc của con nợ để gây sức ép.

Mỗi lần đi đòi nợ, các đối tượng thường đi thành nhóm từ 2 đến 4 người, mặc đồng phục công ty, lớn tiếng gây tranh cãi và tạo không khí căng thẳng nhằm uy hiếp tinh thần, khiến nạn nhân lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, công việc mà phải giao tiền.

Điển hình là vụ việc tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An. Bà L.T.P.Đ có khoản nợ xây dựng hơn 5,27 tỉ đồng với một công ty. Tháng 1.2024, doanh nghiệp này đã thuê Công ty Công Danh đòi nợ với tỷ lệ ăn chia 22%.

Từ tháng 1 đến tháng 12.2024, dù lực lượng chức năng đã nhắc nhở và hướng dẫn giải quyết tranh chấp tại tòa án, nhóm của Hoành vẫn liên tục đến trung tâm ngoại ngữ lớn tiếng gọi tên, tự do đi lại lục tìm phiếu thu chi tại quầy lễ tân và đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh.

Trước sức ép này, bà Đ. đã nhiều lần chuyển cho Hoành tổng cộng 98 triệu đồng. Đáng chú ý, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng, còn 38 triệu đồng bị hắn giữ lại tiêu xài cá nhân.

Chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu mua bán nợ

Đến tháng 12.2024, thấy khó tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo nhân viên soạn biên bản thanh lý hợp đồng.

Tiến hành khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 1 ô tô, 5 điện thoại di động, 1 bộ xử lý máy tính, con dấu của công ty cùng nhiều hợp đồng và dữ liệu video liên quan. Đáng chú ý, khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12.2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy toàn bộ hồ sơ mua bán nợ và đồng phục nhằm phi tang chứng cứ.

Hiện Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng đường dây mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản nói trên.