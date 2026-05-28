TP.HCM: Xóa băng nhóm đòi nợ kiểu 'xã hội đen' núp bóng công ty mua bán nợ

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây cưỡng đoạt tài sản quy mô lớn, các bị can đòi nợ kiểu "xã hội đen" núp bóng công ty mua bán nợ.

Bị can Vũ Hoàng Long ẢNH: CTV

Ổ nhóm này núp bóng Công ty cổ phần Đầu tư mua bán nợ Song Long (trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất) để tổ chức đòi nợ thuê theo kiểu "xã hội đen", do Vũ Hoàng Long (43 tuổi, ở phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM; giám đốc công ty) cầm đầu.

Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 bị can về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Một số bị can khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ký thỏa thuận ăn chia với chủ nợ

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, khi pháp luật chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, Vũ Hoàng Long đã giải thể công ty cũ nhưng ngay lập tức thành lập Công ty cổ phần Đầu tư mua bán nợ Song Long (trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) để làm "bình phong".

Bản chất của doanh nghiệp này là sử dụng các hợp đồng mua bán nợ giả cách nhằm hợp pháp hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.



PC02 cho biết Công ty Song Long thực tế không hề thanh toán tiền mua lại các khoản nợ, mà chỉ ký thỏa thuận ăn chia với chủ nợ với tỷ lệ cực cao, dao động từ 25% đến 55% trên tổng số tiền đòi được. Chưa kể, khách hàng phải đóng trước khoản "phí thẩm định hồ sơ" lên đến hàng chục triệu đồng và không được hoàn lại kể cả khi đòi nợ thất bại.

Các bị can trong đường dây do Vũ Hoàng Long cầm đầu ẢNH: CTV

Để vận hành, Long xây dựng bộ máy cực kỳ chặt chẽ bao gồm "đội pháp chế", "đội thu hồi nợ", bộ phận kế toán và kỹ thuật. Toàn bộ tiến độ và dữ liệu đòi nợ đều được điều hành qua một phần mềm nội bộ.

Quấy rối phòng khám, bao vây nhà riêng bị hại

Phương thức hoạt động của các tay chân dưới trướng Vũ Hoàng Long là dùng số đông để áp đảo tinh thần. Chúng thường đi trên nhiều xe ô tô có dán logo công ty, kéo từ 2 đến 5 đối tượng xăm trổ, mặc đồng phục đến tận nhà riêng, nơi làm việc của con nợ để uy hiếp.

PC02 cho biết trong vụ quấy rối Phòng khám đa khoa Anh Dũng (phường Tân Thới Hiệp), xuất phát từ tranh chấp 5 tỉ đồng giữa ông T.Q.D và một chủ nợ, Long chỉ đạo đàn em liên tục bao vây phòng khám của ông D.

Các đối tượng ngang nhiên dựng xe chặn cửa, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng đe dọa và thậm chí đuổi không cho bệnh nhân vào khám nhằm bôi nhọ uy tín cơ sở này. Nhóm này còn ép buộc vợ chồng ông D. phải ký biên bản chốt nợ 5,17 tỉ đồng.

Với vụ khủng bố tinh thần bà K.T.K.O (phường Đông Hưng Thuận), nhóm đối tượng liên tục kéo đến nhà riêng và kho hàng của bị hại, ngồi lì trước cửa và tuyên bố sẽ "đi đâu theo đó" khiến gia đình nạn nhân sống trong hoảng loạn.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng công an đã thu giữ hàng loạt CPU máy tính, tài liệu, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi cùng gần 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều xe ô tô dùng để đi đòi nợ.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, Công ty Song Long đã ký kết khoảng 400 - 500 hợp đồng mua bán nợ giả cách, đòi tổng cộng hơn 100 tỉ đồng và thu lợi bất chính từ 15 - 20 tỉ đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét các đối tượng còn lại trong đường dây này.